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娛樂 最新消息

只給《陽光女子合唱團》1星 英國《衛報》影評人嫌：太煽情

在《衛報》刊載影評的英國影評人給《陽光女子合唱團》1星評價。（資料照）在《衛報》刊載影評的英國影評人給《陽光女子合唱團》1星評價。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕電影《陽光女子合唱團》在台票房累積超過7.7億台幣，到中國上映後，目前票房約人民幣1480萬（約新台幣6956萬），也將於17日登上英國大螢幕，但英國影評人霍德（Phil Hoad）卻辛辣給出了今年第1顆1星，理由是「太煽情」。

霍德影評《陽光女子合唱團》刊載在英國《衛報》寫道，請是「集監獄音樂劇與催淚劇」於一身的作品，並幽默點名參與其中的工作人員都應立即接受「影視緩刑」，直到不再對大眾構成威脅前禁止拍片。

霍德提到，《陽光女子合唱團》起初僅是濃稠的煽情，隨後劇情演變為，越來越像人為刻意操弄，好比在運動時間毫無憐憫的獄卒，企圖榨乾觀眾每一滴眼淚。片中最後階段充滿戲劇化的哭喊，淚水量之大，足以讓囚犯們乘著漲潮的淚水翻過監獄圍牆。

霍德認為，《陽光女子合唱團》導演林孝謙並未費心為合唱團安排一個令人滿意的音樂高潮，而是選擇不斷強化其催淚程度。在現實生活中，那樣的情節會讓台灣監獄管理部門、收養安置與法院系統等相關單位警鈴大作。

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