李貞秀上三立節目 館長忘過去稱讚 鬼轉開嗆「有錢賺」

李貞秀（右）今上三立網路節目《94要客訴》。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨立委李貞秀遭開除黨籍，喪失不分區立委資格。今（14）她接連上三立政論節目《前進新台灣》、《94要客訴》，開撕黃國昌、陳智菡，更指是民眾黨先提出金錢補償。對此，網紅「館長」陳之漢也立刻鬼轉，3月才邀請李貞秀上直播的他，瞬間翻臉怒轟要李貞秀走人。如今李貞秀接連上三立政論節目，館長更大力酸諷。

館長3月邀請李貞秀上直播時還大讚她的種種好，現在卻鬼轉成批評。（資料照，記者羅國嘉攝）

館長昨晚直播時就神預言，指李貞秀處境是「走投無路」，更指她將會以「前民眾黨員」身分賺取通告費。館長說：「這條路我都幫她想好了，有錢賺、有節目邀約，在那邊講五四三，支持者一定很多」。

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原本對李貞秀贊不絕口的館長，突然抨擊她能力真的很差，更諷刺：現在民進黨一定非常愛她，因為她是民眾黨最大破口。除此之外，館長還陰陽怪氣說：「不錯啊！有錢賺」，態度轉換之快，令人咋舌。

李貞秀上《前進新台灣》開撕黃國昌、陳智菡。（翻攝自YouTube）

李貞秀表示自己先前顧慮民眾黨、柯文哲聲譽，沒想到在館長口中，卻指李貞秀在柯文哲宣判前夕捅刀，雙手奉上核彈對民眾黨進行攻擊、搶鋒頭。眼見昔日戰友如今反目相向，令人不勝唏噓。

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