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娛樂 最新消息

粿粿、王子道歉認賠！當庭竟求「不公開判決」 范姜彥豐表態拒絕

范姜彥豐（左起）去年痛心指控粿粿婚內出軌王子。（組合照，翻攝自IG、本報資料照）范姜彥豐（左起）去年痛心指控粿粿婚內出軌王子。（組合照，翻攝自IG、本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「粿粿」江瑋琳與「王子」邱勝翊去年遭范姜彥豐怒控婚內出軌，嚴重侵害配偶權而吃上官司。士林地院今（14日）開庭，粿粿與王子透過律師當庭「認諾」願賠100萬元，並請求不公開判決書；不過，2人的請求已遭范姜彥豐表態拒絕。

相關新聞：范姜提告侵害配偶權求償100萬  粿粿、王子都認了願賠

范姜彥豐主張，粿粿2025年4月與王子赴美返台後關係逾越一般朋友，甚至遠赴美國私會、擁吻，並指控粿粿多次深夜未歸，讓他獨自照顧未成年子女，構成侵害配偶權，連帶造成精神痛苦，向2人求償100萬元。對此，粿粿與王子未出庭，委任律師高鳳英當庭表示，對於求償金額「全數認諾」，願意照價賠償。

高鳳英指出，粿粿、王子對於引發社會輿論與耗費司法資源深感抱歉，雖對部分證據合法性存有疑義，但為避免爭議擴大與保護未成年子女，決定不再爭辯，同時依《民事訴訟法》請求法官不要公開判決書內容。不過，范姜彥豐方面表態不同意，律師黃宣瑀、蔡鈞如皆強調握有粿粿、王子擁吻照，且粿粿曾以「殿下」稱呼王子，認為相關證據均為合法取得。

此外，針對粿粿、王子不公開判決的請求，范姜彥豐的律師也當庭反駁，直指此舉並非單純為保護孩子，而是擔心判決書公開後遭輿論撻伐，才選擇折衷處理。不僅攻防火藥味濃厚，雙方亦就分居與房貸問題各執一詞，法官審理後宣布不再調查，將於4月28日下午4點宣判，案件後續發展備受關注。

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