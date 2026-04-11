《半澤直樹》男星宣布結婚！中島裕翔、新木優子修成正果

中島裕翔、新木優子宣布結婚。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本男團Hey! Say! JUMP前成員中島裕翔今天（11日）透過官網宣布與同歲女星新木優子結婚。兩人先前傳出緋聞，如今修成正果，卻意外引發宗教話題討論？

32歲的中島裕翔很小就嶄露頭角，曾經演過人氣日劇《改造野豬妹》，為龜梨和也、山下智久組成的「修二與彰」伴舞，近年來最知名的作品應該是《半澤直樹》第一季中堺雅人的小助理。不過他在去年8月無預警宣布單飛，想專注於自己的事業因而從團體中畢業，一度讓粉絲很不諒解。

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他今天透過STARTO官網宣布，將與新木優子結婚，「希望不要忘記互相尊重，珍惜彼此的心意，攜手共度人生。」中島裕翔強調，也不會忘記感謝之意，為了不辜負大家的支持，繼續精進自己。

新木優子同樣透過經紀公司發布婚訊，回憶起自己從10歲加入事務所，受到許多美好緣分的恩惠，能夠以自己真正的模樣持續進行這份工作，讓她十分感激，雖然還有所不足，不過未來也不忘抱著謙虛的心情，懷著對每一份緣分以及支持繼續往前走。

去年底周刊就揭露兩人的戀情，他們因為演出《明天也有好吃的飯》、《無照律師》系列等電影日劇熟識，又因為年齡相仿、都喜歡攝影，開始變得親近起來。礙於兩人的身分，他們一直都在家裡約會，時常進出彼此家中，被視作根本早已半同居。由於新木優子信奉日本頗有爭議的宗教「幸福科學」，也引發網友質疑，中島裕翔是否也因此入教？在日本X上討論相當高。

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