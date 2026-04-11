吳慷仁赴中國發展「變態出新高度」 《危險關係》收視慘淡卻拿「教科書」口碑 全靠李安「狠話」推坑

吳慷仁（左）在《危險關係》與孫儷（右）飆戲。（愛奇藝國際站提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕金馬影帝吳慷仁赴中國發展，首部電視劇《危險關係》開播後收視率慘淡，連女主角孫儷都發文認了對收視有心理準備；但神奇的是，口碑卻逆勢走強，吳慷仁把「PUA大師」（精神操控）羅梁演到讓觀眾頭皮發麻，甚至被對岸網友譽為「最會演變態的男演員」。

其實當初接到這個心理醫師變態PUA的角色時，吳慷仁也是一臉糾結，擔心演砸了落入俗套。最後讓他下定決心「放手一搏」的推手，竟然是國際大導李安。他接受《愛奇藝》專訪時透露，奪下金馬影帝後的慶功宴上，李安特別鼓勵他多嘗試，一句「你寧可做錯事，也不讓自己boring」直接擊中他的心。李安甚至直白點出他的口條可以再加強，建議他去中國演戲磨練。這番話讓吳慷仁徹底消滅不安，決定挑戰這個連他自己都認為「羅梁不應該活在這個世界上」的極惡角色。

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吳慷仁在《危險關係》飾演精神科醫生「羅梁」。（愛奇藝國際站提供）

劇中吳慷仁與孫儷火花四射，一場在家中PUA孫儷、看著對方跪地求饒卻關門竊喜的戲，被封為教科書等級的名場面。吳慷仁坦言拍攝時壓力山大，既要Hold住情緒，又怕傷到對手戲演員，「因為對手戲演員的情緒是很寶貴的，不能因為你表現不好，去破壞了表現好的演員」。

吳慷仁在《危險關係》飾演精神科醫生「羅梁」。（愛奇藝國際站提供）

吳慷仁更爆料，羅梁這角色根本是精神分裂，極致享受病態心理，對女主角做的全是「服從性測試」。那場情緒炸裂的摔瓶子戲，更是他的即興創作，他笑說，現在看自己演的羅梁都會害怕，甚至狠起來連自己都吐槽。他感性提醒觀眾，情緒勒索也是PUA，呼籲大家遠離試圖控制自己的人，遇到傷害要勇敢說不，「一定要多愛自己一點」。

吳慷仁到中國發展後，想合作的名單也越來越長，大讚朱一龍、王傳君、蔣奇明都是實力派；甚至看到易烊千璽在《小小之我》的表現後，更盛讚對方演技驚人、豁得出去。

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