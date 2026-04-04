最強高中生首次海外獻給台灣！tuki.連唱20首神曲 還大推臭豆腐這樣吃

日本「最強高中生女歌手」tuki.今明兩天在台開唱，吸引2.3萬歌迷朝聖。（照片提供：大鴻藝術BIG ART攝影：Genta Tsukamoto）

〔記者許世穎／台北報導〕以破億神曲《晚餐歌》爆紅的日本17歲「最強高中生女歌手」tuki. 出道2年多首度出國展開巡演，首站就來到台北，今（4）日在台北小巨蛋轟動開唱。一開場就帶來《一輪花》、《地獄戀文》、《アイモライモ》，引爆全場，更以中文自我介紹「大家好，我是tuki.」接著開心表示，「今天一起開心的玩到最後吧！」

tuki.今明兩天在台北開唱，門票一開賣就被秒殺，共吸引2.3萬人朝聖，她出道至今未曝光長相，演唱會入場規定相當嚴格，工作人員也宣導「只要拿出手機就會被請出場」，同時也禁止攜帶螢光棒、望遠鏡入內，對她的外貌保密到家。

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日本「最強高中生女歌手」tuki.首度出國，首站就來到台北開唱。（照片提供：大鴻藝術BIG ART，攝影：Genta Tsukamoto）

她一連演唱《星街車站》、《孤獨之鯨》、《言葉》等歌曲，演唱到《HYURURIRAPAPPA》時除叫大家一起唱，也不忘問在場歌迷「大家有開心嗎？」接著她和樂手們分享昨天大家一起去了夜市、鼎泰豐，還在大銀幕上秀出吃了小籠包、臭豆腐的照片，用中文開心表示：「真的很好吃！」大推臭豆腐上堆滿泡菜，還當場要大家推薦美味吃法。

演唱完《人生讚歌》後，緊接tuki.便要演唱眾所矚目的《晚餐歌》，她感性說道：「今天謝謝大家把你們珍貴的時間交給我，不過我想，其實我也是一樣的，我珍貴的時間，也交給了大家。」

演出尾聲，tuki.答謝現場歌迷。（照片提供：大鴻藝術BIG ART，攝影：Kohei Nakaya）

tuki.接著說：「我們彼此把重要的時間、重要的心意、重要的感受帶到這裡，才能像現在這樣待在同一個地方，我真的覺得這是一件很特別的事情，所以對我來說，比起把大家當成觀眾、歌迷，我更覺得我們是一起在努力過生活的夥伴。」隨著演出將到尾聲，她再度答謝現場歌迷：「今天真的、真的很謝謝大家，謝謝大家。」

日本「最強高中生女歌手」tuki.連唱20首歌曲High翻全場。（照片提供：大鴻藝術BIG ART，攝影：Kohei Nakaya）

之後tuki.繼續演唱《愛的賞味期限》、《登月計畫》，並再度感謝大家，最後再度登台獻唱安可曲，一共演唱20首歌，為今晚演唱會畫下完美句點。

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