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娛樂 最新消息

《藍色蜘蛛網》女星尪淪共諜求刑12年 劉香君火速回應

〔記者蕭方綺／台北報導〕類戲劇女星劉香君早期多參與《藍色蜘蛛網》、《玫瑰瞳鈴眼》等演出，她的老公李能謙是知名戲劇統籌、執行製作人，北檢今依違反國家情報工作法等罪起訴，求刑12年，目前在押中。對此，劉香君今回應本報，指出案件現在還在審理當中，他們被下禁口令，不能有什麼動作，但她又忍不住碎念道：「我們做正常的事，啊，不能多說啦，等後續清楚一點再說。」

女星劉香君老公李能謙設共諜案遭建請求刑12年。（大愛電視提供）女星劉香君老公李能謙設共諜案遭建請求刑12年。（大愛電視提供）

李能謙被指出赴中國福州、廣州等地與中共軍情人員接觸，遭吸收刺探我國軍事情報，除涉蒐集3000筆軍職人員個資，亦設立通訊群組吸引現役軍人提供機敏資訊。台北地檢署調查，李男等人已交付部分軍事相關資料予中方，今偵結後依違反國家情報工作法等罪起訴涉案5人，並建請對首謀李男量處12年以上有期徒刑。

檢方調查，李能謙於2025年2月前往中國福州期間，遭中共情工人員代號「福州溫泉」吸收，允諾刺探並交付我國軍情資訊換取報酬。返台後，他指示徐男協助，向通訊軟體Wechat暱稱「漢堡」的男子取得含情報人員身分、國軍單位人員等在內的3000多筆個人資料，並於同年4月透過Telegram傳送其中6個檔案給中方。

對於詐騙一事，劉香君去年6月時對本報解釋，指出老公現在從事網路行銷，有些品牌會委託他幫忙行銷，但她強調「我很確定我們沒做違法事情」，平常會篩選客戶，不想輕易毀壞辛苦一輩子的名譽聲譽，也不解為何會捲入糾紛，今已接到許多朋友關心，如今只能配合調查。

她老公李能謙曾擔任多家電視台攝影工作，拍攝過《情深深雨濛濛》、《貧窮貴公子》、《西街少年》、《真愛找麻煩》等戲劇，並在2001年開始擔任戲劇執行工作，之後進入三立電視台、三立都會台擔任統籌與執行製片人等工作，拍攝偶像劇，不料疑似捲入臉書一頁式詐騙，遭警方拘提搜索。

相關新聞：女星劉香君老公淪共諜！製片人李能謙涉賣3千筆官兵個資 檢求刑12年

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