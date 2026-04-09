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娛樂 最新消息

小S曝WeChat「從未刪除大S」 錄影前傳訊求助：珊 給我力量

小S今日強勢復工。（記者陳奕全攝）小S今日強勢復工。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕小S走過喪姊劇慟，今（9）日強勢復工，雖然外表展現出強大的發光氣場，但內心對大S的思念卻未曾止息。她感性透露，即便姊姊已離開一年多，她仍習慣將WeChat當成心靈的出口，任何心事或無助時刻，都會傳訊息給那個永遠不會回覆的對話框，尋求力量：「珊，妳要把力量給我！」

小S日有所思夜有所夢，夢中與大S上節目緊張到忘詞。（翻攝自臉書）小S日有所思夜有所夢，夢中與大S上節目緊張到忘詞。（翻攝自臉書）

小S坦言，大S至今仍頻繁出現在她的夢境中，頻率高達一週4、5次。昨晚她再度夢見姊姊，兩人一起重返螢光幕錄製節目，卻在鏡頭前不斷忘詞、陷入極度緊張的狀態。小S苦笑說，或許是內心太過在乎今日的復工活動，潛意識裡仍渴望大S陪在身邊、一起面對工作的挑戰。

小S透露與大SWeChat對話框永不關閉。（記者陳奕全攝）小S透露與大SWeChat對話框永不關閉。（記者陳奕全攝）

她至今仍保留大S的WeChat帳號，只要人生遇到特別的事情或情緒起伏，都會第一時間發訊息跟姊姊分享。甚至在《小姐不熙娣》節目播映前，小S也傳訊祈求：「珊，我今天節目要播了，快用妳的力量讓大家會看。」即便訊息那頭再也沒有回音，但在傳出的那一刻，彷彿大S不曾離開，依然在某個維度與她並肩作戰。

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