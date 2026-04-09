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小S首談許雅鈞私訊風波！洩心聲：我只過我想過的人生

小S揮別傷痛，今首度公開露面展現強大的「發光」氣場。（記者陳奕全攝）小S揮別傷痛，今首度公開露面展現強大的「發光」氣場。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕小S走過喪姊之痛，在沉潛一年後正式復工。今（9）日她更將復工後的首場實體公開活動獻給品牌巴黎萊雅，小S一登場便展現強大的「發光」氣場，不僅狀態驚艷全場，更直言：「面臨過人生最恐懼的事，其他皆是a piece of cake。」

小S首談老公私訊風波：「我只過我想過的人生」。（記者陳奕全攝）小S首談老公私訊風波：「我只過我想過的人生」。（記者陳奕全攝）

小S重返螢光幕的號召力不減反增，《小姐不熙娣》捎來收視喜訊。小S表示目前還「不敢看」節目播出，但S媽守在電視機前，看完後更哭著傳訊息告白：「寶貝妳很棒！」甚至約好下回一起打匹克球，請小S幫忙拍照，S媽也想證明自己越來越好；而女兒們也成為最強後援，透過工作夥伴傳送的活動照片對她喊話：「Mom, so proud of you.」讓小S深受感動。

S媽看《小姐不熙娣》播出淚崩，女兒甜喊「Mom so proud of you.」（記者陳奕全攝）S媽看《小姐不熙娣》播出淚崩，女兒甜喊「Mom so proud of you.」（記者陳奕全攝）

小S今出門前問老公許雅鈞「我今天漂亮嗎？」對方雖給直男式回應「很漂亮！」但她甜蜜表示：「看的出來，他的眼神是誠懇的。」此外，許雅鈞早前捲入私訊女粉風波，小S今也展現超脫的人生哲學。她淡定表示：「講了也是浪費時間，相信的人就是會相信。」她強調現在只想愛家人、愛朋友，「其他烏煙瘴氣、廢話、酸民都不關我的事。」

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