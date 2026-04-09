酷的夢失言掀風波！凱莉苦笑曝互動 鬆口徵才最大關鍵

〔記者林欣穎／台北報導〕法籍網紅「Ku」經營YouTube頻道「Ku's Dream酷的夢」，擁有230萬訂閱，近日公開徵才一句「玻璃心」引發風波，酷也被爆曾私下發表貶低台灣言論，引發退追潮。過去曾與酷同框過的百靈果凱莉今（9）日主持閨蜜電波記者會活動，被問及此事也做出回應。

凱莉透露有私下關心酷的夢。（記者林欣穎攝）

酷的夢過去常上凱莉的節目，凱莉則表示網紅之間一定會互相關心，但關於酷的夢的事情她就不做評斷，至於當時酷在徵才文中3度強調「玻璃心者不適合」，引發網友不滿，凱莉對於酷的失言露出苦笑，再次表達自己不方便代他人回答，不過如果是自己要PO徵才文，她則認為「自主性高」比較重要。

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面對爭議，酷的夢昨才發出聲明，強調自己從未發表「你就花錢請一個台灣人當企劃，反正我拍什麼你們都會看，因為台灣人就是自卑！」的言論，「此純屬不實捏造、惡意扭曲。」

而有關應徵文爭議，酷的夢表示，「玻璃心」一詞，團隊確實有措辭不當的狀況，對此致上萬分歉意並修正，未來將會更審慎用語，避免類似情形再次發生。至於「薪資面議」部分，本職缺為徵求助理職位，起薪是對於無相關經驗者有基本保障，且可依其個人條件與能力，往上協議調整薪資。

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