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娛樂 最新消息

超正空姐妻封他「短腿張凌赫」 蔡昌憲羞赧認了

〔記者蕭方綺／台北報導〕蔡昌憲和周曉涵合作舞台劇《婚內失戀》，戲裡飾演結婚15年的夫妻，今彩排前受訪，蔡昌憲一坐下就先主動替一旁周曉涵扭開水瓶，體貼動作讓大批女記者看了很感動，他說平常也會替空服員老婆這樣做，「剝蝦更不用說，畢竟我住在海邊。」他還透露自己和老婆最近一起追夯劇《逐玉》，被老婆甜蜜封為「短腿張凌赫」，卻被李玉璽吐槽只有性別一樣。

蔡昌憲和周曉涵合作舞台劇《婚內失戀》。（記者胡舜翔攝）蔡昌憲和周曉涵合作舞台劇《婚內失戀》。（記者胡舜翔攝）

他雖然要準備舞台劇劇本，還是無法放棄陪老婆追劇的時光，夫妻倆一起追《逐玉》時，裏頭男主角張凌赫190公分，又帥又會寫詩，什麼都會，他老婆竟主動封162公分的他為「短腿張凌赫」，整整差了公分，但記者意外聽成「短版張凌赫」，這綽號意外變了調。

對於自己的這甜蜜暱稱，蔡昌憲相當開心，「畢竟現在大家都認識他，很帥、能力又很好，雖然是短腿，但很加分。」自嘲只是劇中那隻豬，不敢當男主角。

蔡昌憲和周曉涵合作飾演結婚15年的夫妻。（記者胡舜翔攝）蔡昌憲和周曉涵合作飾演結婚15年的夫妻。（記者胡舜翔攝）

蔡昌憲和周曉涵第一次合作，就要演出結婚15年的夫妻，他心有餘悸說：「回想第一次排練，滿恐怖的，好在現在游刃有餘。」他解釋這次要演出三面台，排練時無法想像面向、聲音表現，且當時默契不夠好，「後來多聊天，也一直約要去打網球、高爾夫球，加上都是獅子座，而且拋接球有不同火花。」

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