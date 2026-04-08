包包裝6本書！女星「機場路上」閱讀日常曝 網驚：太有料

aespa成員Karina私下是重度書迷。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓女團aespa成員Karina近來展現不同一面，這次不是靠舞台，也非絕美造型，而是靠「書單」直接衝上話題。

在飛往米蘭工作的途中，Karina輕描淡寫說了一句：「昨天在飛機上看完一本書。」結果下一秒，她開始「報書名」，而且一報就是一整串，從金惠珍的著作、梁貴子的《矛盾》、李到禹的《110號郵箱的信件》等作品，展現獨特且廣泛的閱讀品味。

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Karina獲工作人員認證，閱讀的時候超認真。（翻攝自IG）

誇張的是，她不是只記書名，還說出某本書「像電影一樣」，甚至分析角色、描述場景，還能引用內容，被粉絲形容是「沉浸式追書」。

工作人員也忍不住爆料，Karina的包包超重，原來是裡面放有6本書、筆記本，閱讀能力很強，速讀也很厲害，對作家背景也很了解，甚至在車子晃動中也能專心閱讀，連去仁川機場的路上也在看書，引來粉絲誇她真的「太有料」。

不過當粉絲開始期待Karina開「讀書頻道」時，她反而低調回應：「如果被問太難的問題怎麼辦？」陷入可愛反差感。目前Karina正準備aespa正規專輯與全球行程。

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