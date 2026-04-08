白冰冰不開心「被排進往生名單」？ 高流執行長再度致歉曝她第一反應

左起楊力州、謝順福、澎澎、邵大倫、高流執行長丁度嵐。（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕紀錄片《高雄有顆藍寶石》今（8）日舉行台北首映會，電影日前因疑似未知會就在海報底下用了白冰冰的名字，讓她有些不快，為此出品方高雄流行音樂中心（高流）執行長丁度嵐今天也再度致歉，更強調如果有任何招待不周或禮貌不周全的地方，「高流這邊充分的抱歉，我們也會檢討。」

首映會上高流執行長丁度嵐、導演楊力州、豬哥亮兒子謝順福、藝人邵大倫、澎澎一同出席，澎澎也回憶當初藍寶石大歌廳開幕第一天就在那裡唱歌，還有和豬哥亮一起作秀時的回憶。謝順福被導演楊力州爆料看片時偷偷落淚，當場笑回「男兒有淚不輕彈」，直說不可以說出來，但也感性表示：「看到大家這麼愛我爸爸，我真的是覺得很驕傲，感謝大家，謝謝大家！」

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針對白冰冰日前不快一事，丁度嵐解釋來龍去脈。（記者潘少棠攝）

該片致敬秀場文化，主視覺羅列包括豬哥亮、鳳飛飛、高凌風等已故巨星，日前白冰冰表示，在清明節看到名字放在跟往生藝人並列，「感覺就是不對」，且完全沒被告知，「這不是疏忽，是不尊重」。丁度嵐直言：「冰冰姐不舒服的感覺我們都能明白，我也第一時間就有打電話去溝通了，她也充分了解了我們的做法，我們尊重每個長輩不舒服的地方。」

丁度嵐解釋，該片拍攝時間很長，「我們在整個宣傳的前導期，沒有做好所有的溝通工作，我覺得我非常的抱歉，我也對所有的工作人員致上謝意，所有的受訪人員致上謝意，如果有任何招待不周或禮貌不周全的地方，高流這邊充分的抱歉，我們也會檢討。」

至於致電白冰冰她是否有生氣？丁度嵐直說「沒有耶，她人很好，因為畢竟她也是大姐大，她真的整個人非常的客氣、非常的好，有把她不舒服的地方跟我講，那我也有就整個的時序，有跟她做解釋，我們後面還聊得非常愉快，她是一位非常令人尊敬的綜藝大姐。」

他也再度提到明天（9日）將於白冰冰節目《超級冰冰秀》宣傳今年的藍寶石演唱會，「這件事情讓我們覺得說，在做一些紀錄片的時候，除了要合法合規之外，所有參與這部紀錄片的文史儲存的任何的人，我們都要顧及他們的感受跟事前的通知，我覺得這個是我們這次最大的、學得到的最多的教訓。」《高雄有顆藍寶石》記錄台灣秀場文化及藍寶石大歌廳時代記憶，將於4月10日在台上映。

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