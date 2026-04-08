海賊宇宙全面擴展！真人版第3季《航海王：阿拉巴斯坦之戰》定檔

〔記者許世穎／台北報導〕隨著真人版影集《航海王》第2季熱播，Netflix今（8）日宣布正式擴展《航海王》宇宙，推出全新影視內容、精選商品與沉浸式體驗，讓大家一年四季都能感受草帽一行人的熱血與精神，同時宣布第3季的副標題。

真人版《航海王》第3季將於2027年登場，首度公開官方標題《航海王：阿拉巴斯坦之戰》。（Netflix提供）

這波重磅消息緊接著第2季的亮眼成績而來，不僅一上線就空降Netflix全球Top 10冠軍，還長時間穩坐榜首，在爛番茄影評網更拿下100%評論新鮮度，收穫粉絲評論一致好評，社群討論熱度持續延燒。面對這股前所未有的粉絲熱情，Netflix也火力全開，從原著出發，打造更多元的體驗方式，帶領觀眾用全新角度走進這個經典世界。

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Netflix行銷長瑪莉安李表示：「《航海王》的粉絲熱情真的無可比擬，跨越世代，讓真人版影集成為全球現象、持續稱霸排行榜。我們本身也是忠實粉絲，因此希望以前所未有的規模，將偉大航道帶進各種不同媒介。從2027年的《航海王：阿拉巴斯坦之戰》，到今年9月登場的LEGO動畫特別篇，以及全新動畫《THE ONE PIECE》，再到能把冒險帶回家的商品系列，我們正打造一個讓每位粉絲都能找到歸屬的世界。」

全新《LEGO® 航海王》動畫特別篇，將於9月推出，分為兩大篇章。（Netflix提供）

展望未來，Netflix也正式確認與集英社合作、由Tomorrow Studios製作的真人版第3季將於2027年登場，並首度公開官方標題《航海王：阿拉巴斯坦之戰》與劇情方向。新一季中，魯夫與草帽海賊團一行人將被捲入一場席捲沙漠王國阿拉巴斯坦的巨大風暴，這裡正是薇薇公主的故鄉。一場叛亂正在暗中醞釀，由七武海之一、冷酷無情的克洛克達爾與其地下組織巴洛克華克操控，企圖奪取王國。面對內戰與強敵逼近，草帽海賊團一行人將迎來艱難抉擇，誓言守護王國不被摧毀。

全新動畫《THE ONE PIECE》將帶來耳目一新的觀看體驗。（Netflix提供）

除了真人版續作，粉絲也能期待全新《LEGO® 航海王》動畫特別篇，將於9月29日推出，分為兩大篇章。作品由LEGO集團、集英社與Atomic攜手打造，以LEGO獨特風格重現真人版前兩季劇情，結合幽默節奏、高張力冒險與滿滿積木動作場面，不論是新粉入坑或老粉重溫，都能收穫全新樂趣。

同時，全新動畫《THE ONE PIECE》也將帶來耳目一新的觀看體驗。該作由知名WIT Studio操刀，並與集英社、東映動畫及富士電視台合作，重新詮釋經典「東海篇」，透過更進化的影像技術，帶領新世代觀眾重返魯夫冒險的起點。

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