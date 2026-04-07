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娛樂 最新消息

台灣今年首例萊姆病！3大國際巨星都重病倒下 艾薇兒、小賈斯汀全受害

小賈斯汀（左）、艾薇兒都曾公開針對萊姆病談及罹病與抗病的經歷。（組合照，翻攝自IG）小賈斯汀（左）、艾薇兒都曾公開針對萊姆病談及罹病與抗病的經歷。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／專題報導〕台灣近日出現2026年首例境外移入萊姆病病例，一名北部60多歲女性在瑞典感染後返台確診，目前已完成治療返家休養，引發外界對萊姆病的關注。事實上，萊姆病過去也曾影響多位國際娛樂圈明星，包括加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）、艾薇兒（Avril Lavigne），以及美國名模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）都曾公開談及罹病與抗病的經歷。

小賈斯汀曾經公開病況，更為被誤會「像在吸毒」而出面闢謠。（翻攝自IG）小賈斯汀曾經公開病況，更為被誤會「像在吸毒」而出面闢謠。（翻攝自IG）

【小賈斯汀公開病況　曾被誤會「像在吸毒」】

歌手小賈斯汀2020年曾公開說明健康狀況，透露自己被診斷出罹患萊姆病，並同時受到慢性單核白血球增多症影響。小賈斯汀當時坦言，疾病曾影響皮膚、腦部功能與體力，也讓整體健康狀況大受影響，由於當時外界看到他氣色不佳，一度誤以為是涉及毒品問題，他因此公開澄清闢謠，並說明自己其實正與疾病對抗。

艾薇兒曾寫下歌曲《Head Above Water》描述罹患萊姆病就像溺水般痛苦。（翻攝自IG）艾薇兒曾寫下歌曲《Head Above Water》描述罹患萊姆病就像溺水般痛苦。（翻攝自IG）

【艾薇兒曾深受其害　萊姆病症狀與併發症曝光】

加拿大歌手艾薇兒也曾因感染萊姆病陷入長時間低潮，導致她長期肌肉酸痛、疲倦、關節炎等症狀，起初醫師找不到病因，後來才發現是被0.5公分的「蜱」壁蝨叮咬，而導致萊姆病螺旋體細菌進到體內，引發感染。艾薇兒曾透露自己一度臥床數月，甚至以為自己可能無法恢復健康，臥床期間曾寫下歌曲《Head Above Water》描述罹患萊姆病以來的心路歷程，「我已經接受了死亡，可以感受到我的身體正在關閉，就像溺水，我正在水裡面，很需要趕快上去吸一口氣。」

貝拉哈蒂德2012年被診斷罹患萊姆病，母親與弟弟也曾是患者。（翻攝自IG）貝拉哈蒂德2012年被診斷罹患萊姆病，母親與弟弟也曾是患者。（翻攝自IG）

【「世界最美臉孔」也曾罹病　貝拉哈蒂德一家3人中鏢】

有「世界最美臉孔」之稱的美國名模貝拉哈蒂德2012年被診斷罹患萊姆病，母親與弟弟也曾是患者，她過去曾坦言與疾病長期奮戰的過程伴隨憂鬱與焦慮，但也讓她重新思考人生方向。貝拉哈蒂德當時表示，這段經歷雖然艱難，卻帶來新的體悟與支持力量，也感謝家人與身邊的人在治療期間陪伴她度過低潮。

【萊姆病症狀有哪些？發燒、紅斑都是警訊】

疾管署防疫醫師林詠青提醒，萊姆病不會人傳人，但戶外活動易遭硬蜱叮咬感染，潛伏期約3至30天，平均約7天，初期症狀多不具特異性，常類似感冒，包括發燒、頭痛、疲倦、肌肉痠痛、噁心嘔吐及淋巴腺腫大等，容易被忽略。

疾管署呼籲，約70%至80%患者會出現具代表性的「遊走性紅斑」，通常在感染後約1週出現，即使紅斑於3至4週後自行消退，也不代表痊癒，若未接受完整治療，病原體可能在數週至數月後侵犯關節、心臟或神經系統，嚴重者甚至可能引發腦膜炎、心律不整或心包膜炎等併發症，病程恐延續數年。

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