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娛樂 最新消息

是「大姐大」還「屠戶女」？田曦薇《逐玉》爆紅遭挖霸凌黑歷史

不同於甜美外形人設，田曦薇個性仗義且十分火辣，對於學生時期黑歷史再次浮上檯面，她不扭捏作態，直球回應自己年少時確實「叛逆過」。（翻攝自微博）不同於甜美外形人設，田曦薇個性仗義且十分火辣，對於學生時期黑歷史再次浮上檯面，她不扭捏作態，直球回應自己年少時確實「叛逆過」。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕田曦薇近日因與張凌赫合演爆紅劇《逐玉》，代言接不完，她在劇中飾演「屠戶女」的霸氣護夫形象，收穫不少海外新粉，但近日卻被翻出學生時期的「黑歷史」與「背骨往事」，引發網路熱議。

其實田曦薇因《卿卿日常》受到關注之後，便有不少自稱是「校友」的網友在社群平台爆料，指她在上海戲劇學院時期雖是「校花」擔當，但在中學時期的行為卻十分反叛，不僅會抽菸、打架，甚至曾因考試作弊而被記過，甚至爆料她在學校時的言行根本就像「大姐大」，還扣上一頂「校園霸凌」的大帽子，指田曦薇曾涉及校園霸凌。

對此，田曦薇大方回應，坦言自己年少確實「叛逆過」，雖曾為了自衛而反擊，但強調絕沒有做過違法或欺負他人的事。她坦率面對過去的勇氣與直球回應，讓不少網友對她的誠實態度表示讚賞。而且在霸凌爭議最盛之時，其實也有另一批自稱是她高中同學的網友跳出來替她澄清，指田曦薇當時個性雖然張揚，但人緣很好、很仗義，並非網傳的霸凌者。

田曦薇對於自己過往的黑歷史，最近又被黑粉翻出來「鞭屍」，目前抱持不予置評的態度，她相信清者自清，濁者自濁，時間會證明一切。

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