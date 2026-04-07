嘻哈團體成員先前被槍擊身亡！饒舌天后卡蒂B前夫也驚傳被開槍

美國饒舌歌手Offset驚傳遭槍擊。（美聯社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國知名嘻哈團體Migos成員、饒舌歌手Offset驚傳遭槍擊！事件發生於美國時間週一（6日）晚間，地點位於佛羅里達州好萊塢一處飯店外。其發言人隨後證實，Offset 已送醫治療，目前傷勢穩定，並持續接受醫療監控。

綜合外媒報導。根據當地警方指出，案發時間約在晚間7時，現場一度傳出槍響並引發騷動。當時官方僅表示有一名傷者，且無生命危險，未立即公布身分；直到稍晚由Offset方面出面證實，傷者即為本人，並強調目前情況已無大礙。

請繼續往下閱讀...

案發後警方迅速到場處理，封鎖現場並帶回兩名相關人士調查。執法單位表示，該地區目前已恢復安全，對外界不構成威脅，飯店營運亦未受影響。至於槍擊動機與詳細經過，仍有待進一步釐清。

Migos由Takeoff（左起）、Quavo與Offset組成，團員Takeoff於2022年在休士頓遭槍擊身亡。（法新社）

此事件也讓外界再度關注Migos成員的安危。團員之一Takeoff也於2022年在休士頓遭槍擊身亡，震驚樂壇。Migos由Offset、Quavo與Takeoff組成，以標誌性的「三連音」唱腔走紅全球，代表作包括〈Versace〉與專輯《Culture》。

同時，Offset也是饒舌天后卡蒂B的前夫，兩人2017年結婚，育有三名子女，不過女方已於2024年提出離婚。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法