柬埔寨事件後再出發？ 晚安小雞曬機場照宣布出國

晚安小雞曬出自己在桃園機場，並宣布自己要出國。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「晚安小雞」才剛從柬埔寨事件風波中脫身，如今又有新動作。今（7）日他突然曬出人在桃園機場第二航廈的照片，宣布再度出國，引發網友一片譁然。

畫面中他手拿護照現身機場，語氣輕鬆寫下：「國外的世界總是特別神秘…一個人的旅行總是特別刺激…」並透露4月8、9日將不在台灣，似乎準備展開新一輪「探險」。

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然而，這番發言卻瞬間勾起外界記憶，2024年他才因自導自演「柬埔寨綁架案」，與好友阿鬧雙雙入獄2年，事件震驚全網。才剛回台沒多久，又宣布出國，讓網友忍不住開酸：「還沒學到教訓嗎？」、「又要來一次？」

網紅「晚安小雞」在柬埔寨監獄中寫的信。（翻攝自「晚安小雞」臉書，本報合成）

面對質疑，晚安小雞也急忙安撫：「哥姐放心，這次小雞會乖乖的，不會像上次一樣兩年之後才回來！」語氣半開玩笑，卻仍難消外界疑慮。

更耐人尋味的是，他刻意不透露目的地，反而丟出懸念：「這次小雞又會到什麼不可思議的地方呢？猜猜我去哪～」甚至喊話：「我有一個夢…想和你們一起完成，征服國外探險！」

直播主「晚安小雞」陳能釧柬埔寨刑滿出獄遣返回台。（資料照，記者塗建榮攝）

回顧整起風波，晚安小雞本名陳能釧，2024年因在柬埔寨自導自演綁架案遭判刑，直到2026年2月刑滿出獄，3月才被遣返回台。回台後他曾在記者會上表示，事件是受廠商指使。

然而爭議並未就此落幕。3月底他自爆已離婚，坦言帶給前妻極大壓力；同時試圖重啟「廢墟探險」直播，卻在開播第一天就因擅闖廢棄醫院，被警方帶回調查。

從入獄、離婚到再度踩線爭議，如今又宣布出國探險，讓外界不禁質疑：這一次，他真的會「乖乖的」嗎？

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