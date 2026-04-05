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娛樂 最新消息

珮騏、佩琪傻傻分不清楚？台八女神無辜中槍：別人作亂我承擔？

前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪（左）與八點檔女星陳珮騏。（本報合成，資料照、擷取自臉書）前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪（左）與八點檔女星陳珮騏。（本報合成，資料照、擷取自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長柯文哲涉京華城案一審判刑17年，他的妻子陳佩琪頻繁在臉書發文為丈夫喊冤、痛批司法不公，引發輿論譁然。沒想到卻意外波及姓名「音同、字不同」的演員陳珮騏，導致對方憤而發文澄清。

八點檔女星陳珮騏憤而在Threads發文澄清。（翻攝自Threads）八點檔女星陳珮騏憤而在Threads發文澄清。（翻攝自Threads）

八點檔女星陳珮騏今（5）日在Threads發文表示：「陳珮騏、陳佩琪，分不清楚嗎？文盲嗎？還是識字有困難？成天莫名其妙的被咒罵，到底干我什麼事？」

她接著說，柯文哲妻子陳佩琪是夫人，佩是人字邊，「打佩就不會跟著出現騏！很難嗎？」並強調自己獨自美麗、做自己的女王，所以是王字「珮」。她更無奈嘆：「拜託！可以不要再亂扯到我可以嗎？！別人作亂我承擔？！到底干我什麼事？！」

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示，「謝祖武當成謝震武翻版」、「雖然妳很生氣，但我笑了出來，對不起」、「真的納悶無比，同名同姓但是不同字，還真的有人分不出來珮騏、佩琪，傻傻分不清楚」、「珮騏姊請問妳家有傭人嗎?」、「您真的好倒楣」。

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