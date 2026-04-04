哈利波特表哥甩30公斤上演性虐戲！口交SM讓人驚掉下巴

哈利梅林在新片《後座力》飾演壁花男孩，愛上重機騎士無法自拔。（海鵬提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕英國男星哈利梅林近年狠甩30公斤，在性虐愛情片《後座力》中徹底顛覆形象，不僅以瘦削體態亮相，更以大膽演出引爆話題。他曾在哈利波特系列中飾演惹人厭的「惡霸胖表哥」，如今轉型為成熟型男，反差之大令人驚豔。

1989年出生於倫敦的哈利梅林，外公為英國資深演員派屈克特勞頓。他早年深耕劇場，之後轉戰影壇，除《哈利波特》外，也參演西部老巴的故事，以及與克里斯汀貝爾合作的淡藍之眸，演技逐漸受到國際肯定。《後座力》則被視為他最具突破性的轉型之作。

哈利梅林甩30KG演性虐戲，《後座力》親密戲獲好評。（海鵬提供）

片中梅林飾演內向卻執著的「科林」，愛上重機騎士「雷」後深陷情感與權力關係的拉扯。他為角色苦練合唱與摔角，甚至剃光頭演出，細膩詮釋角色的脆弱與依附感，讓觀眾難以移開目光，就連亞歷山大史柯斯嘉也盛讚兩人建立了高度信任，「我們是一起走過來的」。

梅林與「瑞典男神」亞歷山大史柯斯嘉上演多場親密與權力關係交織的情慾戲碼，尺度大膽卻不失情感層次。有趣的是，梅林坦言最困難的並非口交、性愛戲，而是重機後座飆車，「真的很恐怖」。

哈利梅林演出《後座力》最難的是坐重機後座的飆車戲，一度不敢上座。（海鵬提供）

他在騎士建議下學會「把自己當成一袋馬鈴薯」，才逐漸掌握訣竅。憑藉此片，他已接連拿下斯德哥爾摩、鐵薩隆尼基與瓦拉多利德等國際影展3座影帝，並入圍英國獨立精神獎最佳男主角，氣勢驚人。《後座力》目前已於全球陸續上映，台灣定檔4月30日完整版本登場。

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