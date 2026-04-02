裸感誤會大！光希內衣照太美 木村家全員出動狂推

木村光希「轉大人」大解放，內衣上陣十分性感。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕木村拓哉二女兒木村光希近來尺度大開，她昨公開一組內衣宣傳照，金色連身設計搭配薄襯衫，遠看幾乎像「沒穿」，視覺衝擊強到讓人忍不住多看兩眼。

光希分享自己身為義大利內衣品牌Intimissimi日本首位在地代言人的宣傳照，穿上該品牌「Pretty Flowers」系列的內衣。「這是裸的？還是穿的？」引發不少網友議論。

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木村光希代言內衣，好身材表露無遺。（翻攝自IG）

另一套淡藍色內衣則走清新路線，甜美與性感雙開，畫風切換得相當俐落。但真正讓話題炸開的不只是造型，而是「整個木村家都上場了」。媽媽工藤靜香親自按讚支持，姐姐心美更直接下場拍攝、發限動力推，一家人火力全開，完全是「家族級應援」。

事實上，木村光希過去走的是精品路線，從Chanel到Bvlgari，都是高冷優雅代表。如今突然轉向內衣性感風，風格落差讓部分網友直呼「有點跟不上」；另一派聲音則大讚「她才22歲，本來就該開始展現不同面向」、「不是變了，是質感升級」。

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