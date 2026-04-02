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娛樂 最新消息

46歲趙小僑不藏了！「拒絕活在修圖軟體」零修圖素顏照曝光

趙小僑公開零修圖的真實模樣。（翻攝自IG）趙小僑公開零修圖的真實模樣。（翻攝自IG）

〔記者李紹綾／台北報導〕趙小僑經常透過社群分享家庭生活，近來大方貼出46歲的「真面目」，強調完全「無修圖、無濾鏡」，近距離高清自拍正面對決。照片一出，網友全跪了，皮膚細緻到發光，毛孔有如離家出走，獲讚：「這個狀態太厲害」、「自然就是美！」

不少網友敲碗詢問是如何維持？趙小僑不藏私，透露就是日常的防曬、按摩和保濕是基本功，內在則靠「飲控」與「健身」來穩定情緒。她更坦白分享醫美心得，透露最近去打了Z音波：「怕痛的我居然可以忍耐，光這一點，我就覺得可以堅持下去。」她感性表示，到了這個年紀，追求的不是活在修圖軟體裡，而是「在不需要任何修圖軟體之下，還可以是那個自己看到，都會愛上自己的狀態」，看著鏡子裡的自己狀態一天比一天好，自信心也跟著噴發。

除了自帶女神光，趙小僑的日常更是被女兒「典典寶寶」給萌翻。日前她分享一段生活影片，背景音樂選了周杰倫的新歌《女兒殿下》，俏皮寫下：「太喜歡這首歌，哎呀，不錯喔！」影片紀錄了典典寶寶上學、在車上唱歌、穿公主裝走秀，還有全家慶祝3歲生日的溫馨畫面，影片最後典典寶寶捧著小臉問一句：「我美嗎？」瞬間融化眾人的心。

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