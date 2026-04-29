薛楷莉涉詐富商男友420萬遭訴 北院判刑1年8月罰10萬

〔記者翁靖祐／台北報導〕前主播薛楷莉遭到富商前男友邱智永指控詐騙420萬元的債務處理費後私吞，被台北地檢署依詐欺取財罪起訴。審理期間，每次開庭薛楷莉都會遠從美國搭機返台，為此，薛楷莉更向媒體表示，自己在美國的護理師工作已經快要不保。台北地方法院今（29）日審結本案，依洗錢罪判處薛楷莉1年8月，併科10萬罰金，犯罪所得420萬元均沒收，可上訴。

薛楷莉。（資料照，記者翁靖祐攝）

前主播薛楷莉因外型亮眼，具有留美碩士學歷，曾被力捧為明星主播，卻因2002年因狂刷日本富商德原榮玉信用卡百萬元，傳出「削凱子」事件，讓她名聲大受影響，離開主播台，目前在美國擔任護理師一職。

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邱智永指控，當時和黑道間有財務糾紛，薛楷莉向他宣稱過去任職公司的賴姓媒體長官認識幫派份子，若支付420萬的費用便可幫忙協調。2022年2月25日薛幫忙送錢，先前更向邱建議請警察護鈔，但卻在申請時短報護送金額為50萬元，並將420萬元私吞。台北地檢署於2025年4月22日偵結此案，依照詐欺取財罪起訴薛楷莉。

另外，檢方調查，案發以後，薛楷莉先後將400萬與94萬4489元匯入女兒的帳戶進行洗錢，與邱男前後提領的420萬、80萬高度相符，認定其另涉洗錢罪嫌。不過，針對這2起罪嫌，薛楷莉皆否認犯行，強調未曾拿過420萬的費用，而這2筆匯入女兒帳戶的是向母親所借。

此外，薛楷莉也指控，邱曾經承諾要照顧她與女兒，但在發生性關係以後，就全都沒有了。而邱則在庭上指出，自己曾把買下的鑽戒交給薛楷莉保管，但理論上鑽戒還是屬於自己的，目前應該還在薛楷莉手上。薛則反控鑽戒分明還在邱的手裡，不僅罵對方「不知廉恥到了極點」，更說對方專門「鎖定單親媽媽」，希望未來不要有更多單親媽媽受害。

薛楷莉上次受訪時，表示自己因為頻繁來台出庭，所以目前在美國的護理師工作已經快要不保；她都是搭紅眼班機，暑假機票很貴，但要開庭她也得回來，因為她不逃避，願意把事情說清楚、講明白。

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