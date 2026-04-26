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王俐人SWAG第二夜雙腿開開 網友失望：雷聲大雨點小

王俐人SWAG第二播，張開雙腿，展示柔軟度。（翻攝自SWAG）王俐人SWAG第二播，張開雙腿，展示柔軟度。（翻攝自SWAG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星王俐人頂著學霸光芒登上成人直播平台SWAG，昨首場直播引起熱烈討論，不少網友都很期待她今（26）晚直播又會玩什麼花招？能不能超越昨晚的摸胸？沒想到王俐人突換風格不走激情路線，身穿著粉紅色瑜珈服的她，張開雙腿，內容卻是分享日常伸展習慣，許多網友都直呼失望。

49歲的王俐人昨晚「掀衣被看光」，另外加碼貼身按摩，吸引5千人朝聖。今天的伸展習慣和網友預期落差極大，有不少人都說「以為第二天會超越第一天」。

王俐人今天穿上瑜珈服，讓許多想看「噴鼻血」刺激畫面的人失望。（翻攝自SWAG）王俐人今天穿上瑜珈服，讓許多想看「噴鼻血」刺激畫面的人失望。（翻攝自SWAG）

一開場先向觀眾熱情打招呼的王俐人，透露昨晚自己有回看首場直播片段，她說：「有人問我到底欠多少債？都快50歲的人了」，還有很多酸民都叫她阿姨。接著，坐在瑜珈墊上的王俐人張開雙腿，做些簡單伸展放鬆，尺度明顯趨保守。她自己還開玩笑說自己今天吃了兩個漢堡，擔心肚子遮不住。直播過程中，王俐人分享自己身體很柔軟，還能輕鬆劈腿，現在已經沒辦法劈腿了，之後又補充：「感情上也不行，因為我太專一了」。

留言區則反映出觀眾的失望，有人說：「我不是想看這個欸」、「雷聲大雨點小」，連續兩天的直播已經成功引發大量討論，成為熱門話題。

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