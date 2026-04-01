恭喜！「八點檔女神」許鈞鈞曬超音波照宣布懷孕：新手媽媽報到

〔記者李紹綾／台北報導〕八點檔女神許鈞鈞元旦宣布成為人妻，感性告白「人生要翻頁了」，她今（1日）在臉書驚喜曬出超音波照，開心宣布：「終於可以跟大家分享這個好消息了，我的小寶寶，已經悄悄來到三個月了。」

許鈞鈞愚人節分享超音波照宣布懷孕。（翻攝自臉書）

許鈞鈞在文中坦言，這段時間其實過得既期待又緊張，每一天都小心翼翼地守護著這個小生命，「從一開始的不安、到現在慢慢穩定，真的很感謝一路以來的平安與照顧」。升級當媽媽的她，感性地表示會用更多的愛，慢慢迎接寶寶的到來，並附上「懷孕三個月」、「小小生命大大幸福」、「新手媽媽報到」等充滿愛意的標籤。

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雖然許鈞鈞的真情告白讓許多粉絲深受感動，但因為今天是4月1日愚人節，加上她強調「已經悄悄來到三個月」並附上看起來相當真實的超音波照，讓這則喜訊充滿了真假難辨的懸念。許多網友對於女神再度「翻頁」存疑，直呼：「這這這...是真的嗎？」、「今天是愚人節耶...如果是真的就太恭喜了」。經詢問後，確定不是愚人節玩笑，許鈞鈞真的懷孕了。

許鈞鈞在元旦宣布婚訊時曾感性表示，這份選擇並非一時衝動，而是內心的安定，「這一次，我選擇牽起一雙手，不是因為完美，而是因為篤定」，當時她承諾即便進入家庭，對於事業的熱愛依然不變。如今懷孕喜訊屬實，無疑是人生中更巨大的「轉變」與「完整」。

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