自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

恭喜！「八點檔女神」許鈞鈞曬超音波照宣布懷孕：新手媽媽報到

〔記者李紹綾／台北報導〕八點檔女神許鈞鈞元旦宣布成為人妻，感性告白「人生要翻頁了」，她今（1日）在臉書驚喜曬出超音波照，開心宣布：「終於可以跟大家分享這個好消息了，我的小寶寶，已經悄悄來到三個月了。」

許鈞鈞愚人節分享超音波照宣布懷孕。（翻攝自臉書）許鈞鈞愚人節分享超音波照宣布懷孕。（翻攝自臉書）

許鈞鈞在文中坦言，這段時間其實過得既期待又緊張，每一天都小心翼翼地守護著這個小生命，「從一開始的不安、到現在慢慢穩定，真的很感謝一路以來的平安與照顧」。升級當媽媽的她，感性地表示會用更多的愛，慢慢迎接寶寶的到來，並附上「懷孕三個月」、「小小生命大大幸福」、「新手媽媽報到」等充滿愛意的標籤。

雖然許鈞鈞的真情告白讓許多粉絲深受感動，但因為今天是4月1日愚人節，加上她強調「已經悄悄來到三個月」並附上看起來相當真實的超音波照，讓這則喜訊充滿了真假難辨的懸念。許多網友對於女神再度「翻頁」存疑，直呼：「這這這...是真的嗎？」、「今天是愚人節耶...如果是真的就太恭喜了」。經詢問後，確定不是愚人節玩笑，許鈞鈞真的懷孕了。

許鈞鈞在元旦宣布婚訊時曾感性表示，這份選擇並非一時衝動，而是內心的安定，「這一次，我選擇牽起一雙手，不是因為完美，而是因為篤定」，當時她承諾即便進入家庭，對於事業的熱愛依然不變。如今懷孕喜訊屬實，無疑是人生中更巨大的「轉變」與「完整」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中