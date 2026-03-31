「國產第一美人」72歲容貌曝！ 出道53年堅持「這一點」

現年72歲的林青霞，崇尚優老去！（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕現年72歲的林青霞，是紅遍台、港、中三地及東南亞華語圈的第一代瓊瑤女郎。被封為「國產第一美人」 的她，自淡出大銀幕後，醉心文學創作多年，所幾年大多只現身在公益活動中。

今（31日）林青霞的粉絲專屬IG上傳一張她在香港參加慈善健行的大合照，輕施薄粉、紮著公主頭的她，露出光潔額頭，一身淺灰色運動服，不刻意染黑的及肩秀髮，再加上笑得彎彎的眼尾，體態優雅從容，神情明媚且和藹可親，但仍看得出歲月已在她身上留下些許痕跡。

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林青霞近照在網路曝光後，立刻引起網友討論，紛紛稱讚林大美人完全沒有進廠維修過度的醫美痕跡：「漂亮了一輩子，好優雅」、「氣質這塊，從年輕那會就沒輸過」1「她的臉還是很自然，應該沒有醫美過度吧」、「很美，沒有過度醫美減肥，臉上有肉反而顯得慈眉善目」、「這才是正常人最好的狀態」…。

根據林青霞多年鐵粉透露，林青霞出道53年來，幾乎不和粉絲單獨自拍或合照，若想同框，必須請她的助理用手機拍攝後，再將照片統一發放。多年來，粉絲們都能接受這個做法，因為一來可以維持現場秩序，以示公平，二來也能確保照片品質。

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