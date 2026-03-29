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娛樂 最新消息

禾浩辰、吳品潔今甜蜜大婚！「150位大咖擠爆」柯震東、郭雪芙都來了

偶像劇走進現實！禾浩辰、吳品潔森林系大婚。（記者王文麟攝）偶像劇走進現實！禾浩辰、吳品潔森林系大婚。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人禾浩辰與吳品潔自2019年合作《你有念大學嗎？》結緣，在歷經兩年多熱戀、去年平安夜驚喜求婚後，兩人已於今年1月底完成登記。今（29）日這對銀色情侶在台北補辦婚禮，將現場打造為極具質感的「北美的木屋庭園風」，正式為這段7年的情緣寫下最美續篇。

禾浩辰、吳品潔構思森林系浪漫佈置，兩人互動「甜出汁」。（記者王文麟攝）禾浩辰、吳品潔構思森林系浪漫佈置，兩人互動「甜出汁」。（記者王文麟攝）

在白紗與白色系花卉的主視覺下，禾浩辰與吳品潔現身，舉手投足間盡是濃情蜜意。面對媒體鏡頭，新人的受訪時閃光彈連發，禾浩辰眼神始終鎖定愛妻，細心攙扶與甜蜜對望的瞬間，也在現場擁簇下甜蜜相吻。

禾浩辰、吳品潔在現場擁簇下甜蜜相吻。（記者王文麟攝）禾浩辰、吳品潔在現場擁簇下甜蜜相吻。（記者王文麟攝）

到場獻上祝福的「親友團」更是大咖雲集。包括柯震東、曾合作過的宋芸樺、蔡昌憲以及章廣辰，導演九把刀與江金霖也親自到場道賀。

此外，女神級好友郭雪芙、魏蔓及林哲熹、張軒睿、張立昂等一眾男神也紛紛到場觀禮。現場還能看見詹子晴（ㄚ頭）、徐凱希、夏和熙等好友與歐陽妮妮、張書豪這對甜蜜佳人一同現身，賓客數約莫150人。

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