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廖思惟未婚生子生父疑曝光！命理師揭男方任務來「送子」

孫芸芸的26歲長女廖思惟，傳出在澳洲升格當媽。（翻攝自小紅書）孫芸芸的26歲長女廖思惟，傳出在澳洲升格當媽。（翻攝自小紅書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「台灣第一名媛」孫芸芸的26歲長女廖思惟，傳出在澳洲升格當媽，孫芸芸也發聲證實女兒未婚生子，並給予全力支持。隨著男方身分疑似曝光，命理師沈嶸驚爆兩人之間其實存在著一段跨越時空的「宿命劇本」。

廖思惟孩子爸被起底在澳洲黃金海岸從事飯店會員房銷售，並涉及私人飛機租賃業務。（翻攝自小紅書）廖思惟孩子爸被起底在澳洲黃金海岸從事飯店會員房銷售，並涉及私人飛機租賃業務。（翻攝自小紅書）

外界盛傳該男子是「富二代」、「紅二代」，沒想到身分隨即被起底，他名為Jerry Li，在澳洲黃金海岸從事飯店會員房銷售，並涉及私人飛機租賃業務。命理師沈嶸老師從雙方的緣分線追蹤發現，早在廖思惟2023年3月懷孕初期，兩人的關係就已陷入「刑剋」狀態。

沈嶸解釋，這種現象通常源於女方對另一半有更高的要求與期待，但男方在現實條件或心理素質上，始終無法達到對方的標準。當這種落差成為常態，雙方的磁場就不再契合，這也解釋了為何即便有了愛的結晶，兩人仍難以並肩走向婚姻。

沈嶸通靈廖思惟與孩子生父，前世欠下的「名分」今生劇本重演。（沈嶸提供）沈嶸通靈廖思惟與孩子生父，前世欠下的「名分」今生劇本重演。（沈嶸提供）

沈嶸深入通靈後發現，這段關係背後藏有深遠的前世因果。在廖思惟的前世中，她是一位身分顯赫的貴族千金或女性富豪，而男方則是她麾下的一名年輕下屬。當時的廖思惟雖擁有龐大財富，卻因家族傳承壓力而缺乏子嗣，最終選擇與這位下屬生下孩子。然而，礙於當時階級制度森嚴，廖思惟至死都沒有給男方正式的名分。沈嶸感嘆，此生的劇本彷彿是前世的翻版，男方依循業力再次出現，最終仍只服務於一個目的──送廖思惟一個孩子。

沈嶸總結指出，廖思惟與男方從財富背景、社會地位到靈魂能量，都存在著巨大的鴻溝，並非傳統觀念中的「門當戶對」。儘管男方聲稱雙方是「和平分手」，但沈嶸認為，既然廖家擁有優渥的環境能支撐孩子成長，廖思惟選擇不勉強結合，反而能避免未來在坎坷的磨合中損耗。這段關係在完成「傳承生命」的任務後各自安好，或許正是這段宿命最好的出口。

☆民俗說法僅供參考☆

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