周星馳與趙心童切磋桌球 「超級大旋轉」神還原《龍的傳人》

周星馳與中國職業桌球選手趙心童同框。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港知名導演兼演員周星馳近日在社群平台分享與中國職業桌球選手趙心童同框的照片，引發影迷熱議。兩人一起在桌球檯前切磋球技，不僅畫面有趣，也讓不少人聯想到周星馳過去的經典電影《龍的傳人》，勾起影迷滿滿回憶。

照片中，周星馳穿著簡單休閒服裝並戴著白色鴨舌帽，專注地俯身準備擊球，看起來架勢十足；一旁的趙心童則站在旁邊觀察他的動作，氣氛輕鬆自然。周星馳隨後在貼文中以一貫幽默風格寫道，自己平時很樂意在各種運動項目上「指導別人」，但這次遇到一位「迷途羔羊」希望他能指點桌球技巧，無奈對方「資質太差」，建議對方還是專心在創作與女子足球上，早日放棄桌球。

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正當網友以為周星馳是在調侃趙心童時，他在貼文最後揭曉「真相」，表示上述內容其實是自己「偷看趙心童日記」後的內容，並標記對方帳號，幽默反轉讓不少粉絲會心一笑。

趙心童隨後也在社群平台分享同一組照片回應，並寫下「終於學會了超級大旋轉」，還附上幾個表情符號。這句話正是《龍的傳人》中周星馳角色的經典台詞之一，讓不少影迷瞬間聯想到電影情節，也為兩人的互動增添趣味。

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