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娛樂 星座

「觀音生」祭拜全攻略 3生肖財運旺到炸

農曆2月19日（國曆4月6日）是觀世音菩薩誕辰，民間俗稱「觀音生」。（資料照，記者蔡宗勳攝）農曆2月19日（國曆4月6日）是觀世音菩薩誕辰，民間俗稱「觀音生」。（資料照，記者蔡宗勳攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕農曆2月19日（國曆4月6日）是觀世音菩薩誕辰，民間俗稱「觀音生」，許多人都會準備供品祭拜。由於這天是非常重要的祈福日，許多人都會秉持「慈悲、清淨、護生」原則，將觀世音菩薩象徵的慈悲與救苦救難牢記在心，許多人也會在這天進行一日素食、參與保育活動落實菩薩的慈悲心，增添個人福報。

命理專家小孟老師指出，觀音誕辰是祈福轉運的重要時機，祭拜黃金時間建議可以把握當天上午9點至下午1點，感應最為強烈。小孟老師補充，觀音以慈悲為本，即使未完全遵循細節，保持「誠心」才是關鍵。

供品的選擇上應以「素、鮮、潔」為主：

【必備素食】

■壽桃、壽麵：象徵長壽與祝福

■清茶三杯：最基本的誠意

■冰糖：用於祈求轉運或改運

【水果選擇】以單數3樣或5樣最佳

■蘋果：象徵平安

■水梨：象徵水利

■葡萄：象徵多子多孫

■柑橘：象徵大吉

【鮮花】

■蓮花

■百合

■蘭花

【嚴格禁忌】

■嚴禁葷食：所有供品（含糕點）不可含有肉類、動物油、酒

■不吃牛肉：民間習俗，敬拜觀音人通常不吃牛肉，以示慈悲

■衣著端莊：服飾宜整潔大方，避免過於暴露、奇裝異服、全身黑衣

■保持肅穆：參拜時不可大聲喧嘩、嬉鬧，說出不雅之語

■行為自律：配戴觀音相關飾品，應避免出入聲色場所或穢濁之地

【祈福轉運】

許願內容切忌過度貪求，尤其與物質慾望相關的願望不宜過多。順其自然，把結果交由菩薩安排，反而更容易獲得內心安定與祝福。

【財運最旺3生肖】

■雞：適合採取穩健投資策略，透過長期投入累積財富

■羊：正財運提升，可延續既有理財方式或小額嘗試新策略

■豬：有機會透過學習理財強化判斷力，善用閒置資金規劃，讓財務更穩定

民俗說法，僅供參考

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