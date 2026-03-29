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娛樂 最新消息

柯文哲17年重判小草炸鍋 呂秋遠開嗆：師父永遠不會錯

民眾黨號召「小草」們今（29）日衝上凱道聲援。（記者方賓照攝）民眾黨號召「小草」們今（29）日衝上凱道聲援。（記者方賓照攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕柯文哲捲入京華城弊案，一審遭重判17年，政壇瞬間炸鍋！民眾黨號召「小草」們今（29）日衝上凱道聲援，聲稱萬人到場，引來猛烈反擊。

網紅律師呂秋遠火力全開，直接開嗆「這根本不是政黨，是宗教！」他直指，柯文哲表面成立政黨、基金會，實際打造的卻是一套「師父至上」信仰體系，信徒腦中只有一句話：「師父永遠是對的！」

呂秋遠指，柯文哲表面成立政黨、基金會，實際打造的卻是一套「師父至上」信仰體系。（資料照，記者羅沛德攝）呂秋遠指，柯文哲表面成立政黨、基金會，實際打造的卻是一套「師父至上」信仰體系。（資料照，記者羅沛德攝）

呂秋遠狠酸，就算師父真的出錯，支持者也會自動找理由：「一定是我看錯」、「制度有問題」，甚至直接怪到總統賴清德頭上，完全不容質疑。

他更嗆爆，如果今天判決書主角換成民進黨人物，「早就被開除黨籍、退出政壇」，但柯文哲卻仍有一票死忠力挺，直言這已不是政治支持，而是「宗教式崇拜」。

不只如此，呂秋遠還整理出小草「5大信仰教條」，狂酸整套邏輯根本無敵循環，怎樣都能證明「師父沒錯」。

網紅律師呂秋遠發文打臉柯文哲。（翻攝自臉書）網紅律師呂秋遠發文打臉柯文哲。（翻攝自臉書）

接著他翻出柯文哲過去多段發言狠狠打臉，包括曾批評財團、強調清廉，甚至喊話不成立基金會，卻被質疑言行反覆。

呂秋遠最後一擊更直接點名柯文哲過去一句話：「如果我做的所有事情都被法律追究，下半輩子都要在牢裡度過！」如今看來格外諷刺。他也呼籲支持者「該醒了」，並冷冷補一句：希望柯文哲「如願以償」。

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