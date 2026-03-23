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娛樂 電視

主持棒被余天取代？胡瓜反擊「爭論這有意義？」籲演藝圈團結

〔記者李紹綾／台北報導〕由胡瓜領軍歐漢聲、康康主辦的「鑽石舞台之夜」昨（22日）圓滿落幕。近期傳出《週末最強大》主持棒被余天取代，胡瓜會後受訪時感觸良多，直言希望演藝圈要團結：「如果這台停、那台停，剩兩台不見得有好的收視率。」

2026鑽石舞台之夜演唱會，左起王彩樺、胡瓜、賴慧如、歐漢聲。（記者潘少棠攝）2026鑽石舞台之夜演唱會，左起王彩樺、胡瓜、賴慧如、歐漢聲。（記者潘少棠攝）

胡瓜提到，如果禮拜六大家都開節目，收視率會拉高，電視族群會回來，認為要多發展電視節目及育樂事業，讓歌手有舞台唱，才是正經事，質問：「爭論這些有什麼意義？」

2026鑽石舞台之夜演唱會，胡瓜。（記者潘少棠攝）2026鑽石舞台之夜演唱會，胡瓜。（記者潘少棠攝）

歷經《世紀血案》失言風波的李千娜也挺過低潮現身，但整個人瘦到雙頰凹陷、胸前骨頭明顯，讓胡瓜心疼叮嚀：「把自己養胖一點，不要小看自己。」

近期傳出《週末最強大》主持棒被余天（左）取代，胡瓜（右）會後受訪時感觸良多。（資料照，記者陳奕全攝）近期傳出《週末最強大》主持棒被余天（左）取代，胡瓜（右）會後受訪時感觸良多。（資料照，記者陳奕全攝）

胡瓜分享，有位李千娜的馬來西亞粉絲特別到他粉絲專頁留言致謝，還代李千娜捐了一萬元做公益，「我有轉（訊息）給李千娜，當時千娜很低落」，結果康康在旁邊調皮歪樓：「你還把錢轉給李千娜喔！」 嚇得瓜哥趕緊解釋：「是轉訊息啦！」引起全場大笑。

胡瓜也透露，李千娜很珍惜這次的演出機會，很開心看到她如此享受舞台，「不要因為一時的低潮，而忽視了支持她的人」。

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