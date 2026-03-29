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小甜甜布蘭妮酒駕被捕 事隔3周首發聲

布蘭妮涉酒駕遭逮後，首度打破沉默發文。（翻攝自小甜甜布蘭妮IG）布蘭妮涉酒駕遭逮後，首度打破沉默發文。（翻攝自小甜甜布蘭妮IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國流行天后小甜甜布蘭妮（Britney Spears）美東時間本月4日因酒駕（DUI）遭公路巡警上銬逮捕，隔天凌晨3時完成收押程序。根據逮捕紀錄，後來她已獲釋並訂5月4日出庭應訊，其發言人在聲明表示：「這是一件令人遺憾且完全不可原諒事件。」

發言人並提到布蘭妮將採取正確行動並遵守法律，「希望這能成為她人生中早該出現、必要改變的第一步，盼她在這段艱難時期能獲得所需的幫助與支持。」最後並指出：「她的孩子們將會與她共度一些時間，親友也會共同制定一個早就應該開始的計畫，幫助她朝更健康與穩定生活前進。」

沉默3周後，布蘭妮27日在IG打破沉默首發文，上傳與19歲小兒子傑登私下打鬧影片，根據公開影片，布蘭妮看起來心情平復不少，儘管如此，她身邊友人出面爆料，指她私底下幾近徹底崩潰，且對可能面臨牢獄之災，感到極度恐懼與不安。

發文中，布蘭妮感性表示：「謝謝大家支持，能和親友共度時光真是福氣。」文末並附上玫瑰花貼圖。

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