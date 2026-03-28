傳付不出房租遭趕！Makiyo曝心聲：沒有金錢煩惱

〔娛樂頻道／綜合報導〕已故「大S」徐熙媛去年2月2日在日本驟逝，上月初舉行雕像落成紀念儀式，「七仙女」成員小S、范曉萱、吳佩慈、阿雅、范瑋琪皆到場，唯獨Makiyo未現身，引發外界關注。團購電商名人「486先生」陳延昶近日談及此事，以及日前傳出Makiyo因為付不出房租，被要求搬走等，形容這是殘酷人生，更直言她的價值觀與一般人落差頗大。對此，Makiyo今（28）日在社群發文回應。

Makiyo。（翻攝自臉書）

Makiyo感謝486先生的關心，表示過去曾上對方節目，當時工作人員對她相當親切，「那份溫暖我一直記在心裡。」她也認為486口中的「殘酷」，應是前輩對自己的心疼，「對我來說，能被這樣溫柔對待，這就是一種幸福，一點都不殘酷。」

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對於被指價值觀不同，Makiyo坦言確實有所差異，並指出486的價值觀較為保守、重視安全感，「當然這種基本價值觀一定要有」，但她自己則更傾向把人生中的辛苦、成功、失敗與挫折都視為磨練與經驗，從過去學習、不再重蹈覆轍，並珍惜當下。

Makiyo也分享自己對金錢的看法，直言「我對金錢沒有一絲絲的煩惱壓力」，坦言這對一般人來說或許難以理解。她認為，不論擁有多少財富，若過得不快樂、充滿憂鬱與恐懼，才是真正辛苦的人生。

她透露自己目前的生活重心，是學習如何當媽媽，也接觸醫療相關知識，希望未來能幫助更多人；同時也開始接觸健康自然農業，並嘗試研究簡單又健康的料理方式，希望能幫助單親爸媽節省時間，讓更多時間留給自己與孩子。

最後Makiyo表示，如今的自己選擇活在當下、珍惜幸福與正能量，「這是用金錢都買不到的。」她也再次感謝486先生的關心，直言：「我是幸福的人。」

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