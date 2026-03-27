麻衣確診B型流感！返日「嗅覺味覺全消失」 健康亮紅燈

麻衣自台灣返東京後出現不適，就醫後確診罹患B型流感。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕日籍女星麻衣近日透露確診B型流感，身體自台灣返回東京後開始出現不適，不過絲毫未減她對這片土地的熱愛，更以幽默口吻直喊「是我太愛台灣，太愛追台灣流行，追到最流行流感B型了！」健康狀況也引起許多粉絲關心。

麻衣透露自己21日自台北搭機返回東京的早上，身體就開始出現忽冷忽熱、偶爾冒汗的不適狀態，她當時以為只是天氣變化所致，因此並沒有太在意。儘管身體略感不適，麻衣當時仍相當有食慾，甚至在搭機前衝去品嚐想吃已久的小籠包。

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不過，就在前往機場的路上，麻衣突然感到疲憊而先到休息室，直到上機後仍感覺十分倦怠遲遲無法入睡，只能靠吃東西打發時間。回到東京後，麻衣透露自己幾乎已經沒有力氣，在與家人聊天、泡澡後便趕緊休息，希望透過睡眠恢復體力。

麻衣始料未及的是，病毒的威力比想像中更猛烈，隔天身體狀況持續惡化出現微燒，入夜後更伴隨背部與腹部痠痛，甚至不斷起雞皮疙瘩，就醫後才確診為B型流感。即便如此，麻衣仍以幽默口吻向台灣示愛，「是我太愛台灣、太愛追台灣流行，追到最流行（的）流感B型了～」雖然身體狀況已有好轉，但仍處於暫無嗅覺與味覺的狀態，引起粉絲們憂心。

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