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娛樂 最新消息

宣布不回韓職 李珠珢應援場次少到驚人：來掃墓嗎？

韓籍成員李雅英（右至左）、李晧禎、李珠珢、南珉貞、朴星垠被稱為富邦悍將的「韓籍五本柱」。（資料照，記者劉信德攝）韓籍成員李雅英（右至左）、李晧禎、李珠珢、南珉貞、朴星垠被稱為富邦悍將的「韓籍五本柱」。（資料照，記者劉信德攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓國「AI女神」李珠珢日前才高調宣布不與韓職LG雙子續約，強調將重心放在台灣應援，掀起球迷期待。不料話才說完，現實卻狠狠打臉，富邦悍將今（26）日公布Fubon Angels 4月班表，李珠珢在新莊主場竟只出現4月3、4、5日短短3天，被網友說「來掃墓嗎？」強烈落差瞬間引爆網路討論。

富邦悍將今公布啦啦隊4月班表。（翻攝自臉書）富邦悍將今公布啦啦隊4月班表。（翻攝自臉書）

班表一出，PTT與社群立刻炸鍋，不少球迷看傻眼，直言「說要留台發展，結果只來3天？」更有人毒舌開酸：「這是來掃墓的嗎？」、「3天也能當五本柱？」、「幾乎每場都上的才叫柱吧」，質疑聲浪一面倒。

事實上，李珠珢先前在記者會上才坦言中文還不流利，壓力大到當場落淚，展現想深耕台灣的決心，如今卻被班表「現實打臉」，也讓外界開始懷疑她是否真的準備好長期在台發展。

李珠珢因中文還不夠流利，壓力大到淚灑舞台。（資料照，記者劉信德攝）李珠珢因中文還不夠流利，壓力大到淚灑舞台。（資料照，記者劉信德攝）

不過也有粉絲出面緩頰，認為李珠珢去年為富邦帶來話題與票房，影響力仍在，「有來就夠了」、「她人氣還是最頂」，形成兩派論戰。

此外，有網友整理出「韓元五本柱」合體日僅落在4月3日與4日，笑稱「這個月的吉日只有這兩天」，更替這波班表風波添上一把火。

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