周杰倫制霸排行榜驚人銷量揭曉！《淘金小鎮》當探長抓真兇

周杰倫充滿創意，即興構思MV腳本。（杰威爾提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫就是狂，新專輯《太陽之子》才推出兩天，目前數位專輯銷量達218萬張，實體預購也已超過10萬張，新歌制霸所有排行榜，繼第一支高討論度的《太陽之子》MV之後，今（26日）中午他又再推出另一支新歌MV《淘金小鎮》，再次扮起他喜愛的探長角色，追查偷金條的「真兇」。

周杰倫（中）在《淘金小鎮》MV帥氣扮演探長。（杰威爾提供）

《淘金小鎮》也是周董新歌中不少歌迷喜愛的歌曲，嘻哈融合鄉村曲風，以遙遠的口哨聲開場，讓大家瞬間穿梭到19世紀的淘金小鎮「疏芬山」，也就是澳洲墨爾本著名的淘金鎮「疏芬山」Sovereign Hill，感受當年的淘金狂熱。

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前兩天周董曾在記者會上分享拍《淘金小鎮》MV的故事，當時根本連歌曲都沒有，但他對當地景色太喜歡，臨時出動阿Ken、杜哥等眾好友換裝，先拍再寫歌，非常即興，但也看出周董腦海裡創意無限。

《淘金小鎮》MV中所有角色都是臨時分配安排的。（杰威爾提供）

周董趁著大家用餐休息的空檔，在腦海中構思出一個「密室偷黃金」的懸疑劇本，並在現場依照每個人的長相分配角色，要大家上演一齣互相猜忌、尋找嫌疑犯的戲碼。ＭＶ由周董親自執導，他飾演一名十九世紀在淘金小鎮的探長，追查一件金條失蹤案，他以冷靜、觀察細微、抽絲剝繭的方式，看出了鎮上每個人身上隱藏的秘密，找出真兇到底是誰？

周杰倫（右）新專輯廣告中「梵谷」和他一起看著實體CD。（翻攝自杰威爾影片）

儘管現在很多聽歌的人不買CD，只在數位平台聽歌，但周董歌迷還是很多人喜歡珍藏他的實體專輯，這次廣告中，「梵谷」也與周董一起看著他的實體CD，屆時買到周董的專輯，可以看到外盒是歐風古典雕花窗的包裝，專輯封面的標準字和外框燙金，營造出「太陽」的閃耀光芒；打開雕花窗外盒後，裡面以信封形式的封套包覆了「無框畫」封面以及小畫板，呈現這次「名畫」與「裱褙創作」的專輯概念。裡面放置一本線圈裝訂的內頁歌詞本，以及周董在MV中的寫真，CD片還會製作成迷你黑膠唱片的模樣，實體專輯將於4月10日上市，現正預購中，詳情可洽各大唱片行通路。

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