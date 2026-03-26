穿越1969！國影中心開「台味約會場」冰果室＋露天首映玩瘋

〔記者鍾志均／台北報導〕國家影視聽中心迎來48週年館慶，把戶外廣場打造成一座超有戲的台味約會場景「揣著伊冰果室」，從白天玩到晚上、從看電影到玩闖關，整個週末變成一場大型懷舊派對，甜到不行。

《張帝找阿珠》數位修復版將在3月28日週六晚間七點免費舉辦戶外世界首映。（國家影視聽中心提供）

這波活動最大亮點，無疑問是台語片經典《張帝找阿珠》（1969）數位修復版世界首映。由「急智歌王」張帝搭檔「歌仔戲天王」楊麗花，這對當年讓全台笑翻的銀幕CP再度回歸，3月28日晚上7點在戶外廣場免費放映。

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「揣著伊冰果室」主打台語諧音梗滿滿，推出一整套「冰果菜單」結合Bingo闖關，還有關主「鳳梨媽」親自出題找人，邊玩邊學台語，笑聲一路炸開。

國家影視聽中心48週年館慶以「揣著伊冰果室」為主題打造復古情侶約會聖地。（國家影視聽中心提供）

如果你是偏安靜派的I人，也不用擔心。現場設有「揣看覓市集」，可以慢慢逛選物、喝咖啡，甚至還能走進「人生相談所」來一場唸歌占卜或塔羅療癒，把人生煩惱交給命運。

親子族群也有滿滿行程可跑：從街頭講堂「罐頭開講」、腦洞大開的台語氣球謎題，到吹泡泡的「冰果泡友聚」、團戰型「四色牌對決」，甚至還有手作體驗課程，整個園區就是一座台味遊樂園，讓大人小孩都能玩到不想回家。

影視聽中心這次更祭出會員福利加碼，館慶期間不只送點數、送小禮，還能兌換影視頒獎典禮席次，直接升級成「影迷VIP」，把文化體驗玩到最滿。

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