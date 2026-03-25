酷兒歌手Chappell Roan捲保鑣罵童風波！喬治男孩酸：知足一點！

美國歌手羅恩（Chappell Roan）近日遭球星若日尼奧指控，其保鑣恐嚇11歲女童，引起眾怒。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國新生代爆紅的酷兒歌手羅恩（Chappell Roan）一直以來因直率個性與捍衛私人空間的言論引發熱論，然而近日卻傳出負面爭議。

球星若日尼奧（Jorginho）指控，他11歲的繼女艾達（Ada）在巴西飯店巧遇羅恩時，竟遭到對方保鑣恐嚇與怒罵。連樂壇前輩、傳奇樂團「文化俱樂部」（Culture Club）主唱喬治男孩（Boy George）都忍不住公開喊話，要她「知足一點」。

請繼續往下閱讀...

據《每日郵報》報導，這起衝突發生在巴西的一家飯店。若日尼奧的妻子、同時也是影星裘德洛前女友的哈丁（Catherine Harding）表示，當時她的11歲女兒艾達只是在早餐時間走過羅恩的桌子，並對偶像露出微笑。

沒想到，一名被形容為「具侵略性且令人恐懼」的保鑣隨即衝向她們的桌子，對母女倆咆哮，指責哈丁是失職的家長，並警告她們不准騷擾藝人。哈丁憤怒表示，「我女兒沒帶手機、沒試圖拍照，她只是看到喜歡的歌手很興奮。」她也強調，女兒在星二代家庭長大，很懂追星分寸，沒想到卻無端遭受辱罵。

對此，羅恩隨即在IG發布影片澄清。她堅稱該名保鑣並非她的私人隨扈，可能是飯店或活動方安排的人員，且她當時正專心吃早餐，完全沒注意到這起衝突。她面帶委屈地說明，「我並不討厭粉絲，更不討厭小孩。如果這讓你們感到不適，我也很難過，你們不該遭遇這種對待。」

事實上，羅恩自2024年全球爆紅後，就對「私生飯」（Sasaeng fan，源自韓國娛樂圈，是指以瘋狂手段刺探藝人私生活、嚴重侵犯隱私的「粉絲」）與瘋狂追星行為極度反感。她曾在社群媒體大罵粉絲行為「詭異且令人毛骨悚然」，並直言，「如果你在街上看到陌生女性，你會在車窗外對她大喊嗎？你會強行要求拍照嗎？只因為我是名人，不代表這些變態行為就是正常的。我不欠你們任何東西！」

這番強硬作風也引來大前輩喬治男孩（Boy George）的嘲諷，針對羅恩在巴黎街頭反拍並質問跟蹤粉絲的影片，喬治男孩在X平台譴責，「擁有名氣有時的確很煩，但被當作『過氣藝人』更煩。女孩，快樂一點吧！世界就在妳腳下，別再踢它了。」他更表示，「劃清界線很無聊，用善良的魔法去打破它吧！簽個名、拍張照，花的時間其實更少。」

目前，關於「保鑣事件」仍各執一詞，但這也讓羅恩在快速成名的道路上，再度陷入輿論風暴中。

Chappell Roan responds to the controversy involving a security guard confronting a young fan. pic.twitter.com/i3bNx7b9FS — Pop Crave （@PopCrave） March 22, 2026

I have to say and I know some people might not like it but… fck it: Chappell Roan is rude, arrogant and shouldn’t be famous. Making a 11 yo cry is cr@zy behavior.



pic.twitter.com/NeZxQBCHpT — ???????????????????? （@sheistiara224） March 22, 2026

It's probably not helpful but I have been doing this fame thing for a while and you learn slowly and painfully that you don't get a free pass once you turn yourself into a bird of paradise. I watched @ChappellRoan filming the paps in Paris and I laughed because I have kicked off… — Boy George （@BoyGeorge） March 10, 2026

This is ‘queer’ singer Chappell Roan going on tirade over fans wanting to take photos with her.



“I don’t give a f**k if you think it’s selfish of me to say no to a photo.”



The resurfaced video comes after she is accused of making a girl who smiled at her cry. pic.twitter.com/ELDChbHhbK — Oli London （@OliLondonTV） March 24, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法