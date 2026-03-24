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娛樂 最新消息

蔡小虎打槍台語天后當女友 親揭真實關係不藏了

蔡小虎受訪笑談與龍千玉的萬年緋聞。（記者潘少棠攝）蔡小虎受訪笑談與龍千玉的萬年緋聞。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語天后龍千玉為了演唱會備戰，今天與嘉賓謝金晶、邵大倫彩排練唱，緋聞男友蔡小虎到場探班，他們相識超過30多年，時常被粉絲誤認是一對，感情更比家人還要親密。

蔡小虎受訪強調，與龍千玉的關係就像是兄妹，要是有感覺早就在一起了，還自嘲：「身體愈來愈爛，我說的是心裡話，別笑我，要結婚的話早就結婚。」龍千玉也笑說，蔡小虎若是「以前」要當對象當然可以。私下蔡小虎就叫龍千玉的母親「媽媽」，江志豐還會稱他是「姊夫」，關係真的像家人。

龍千玉下月將在台中開唱。（記者潘少棠攝）龍千玉下月將在台中開唱。（記者潘少棠攝）

「男人情女人心演唱會」4月25日台中中興大學惠蓀堂登場，龍千玉向歌迷喊話：「《男人情女人心》不僅是一首歌，更是我這輩子與歌迷之間的情感連結。這場演唱會我想送給所有陪伴我走過風雨的聽眾，每一首歌都要唱進大家的心坎裡。」

謝金晶受邀擔任嘉賓，分享心情猶如三溫暖般由受寵若驚、欣喜若狂到全力以赴，「很感謝龍姐，期待台中見！」演唱會製作團隊透露，為了呈現不同於CD錄音的層次感，許多歌曲都進行了重新編曲，讓經典歌曲在保留原味之餘，更具備舞台張力。

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