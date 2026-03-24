自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蔡小虎遺憾宣布壞消息 龍千玉當場哭了：不想給他負擔

龍千玉與蔡小虎私下交情非常深厚。（記者潘少棠攝）龍千玉與蔡小虎私下交情非常深厚。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語天后龍千玉今天為了演唱會練團，曾傳緋聞的好友蔡小虎驚喜現身，捧著龍千玉最愛的粉紅玫瑰花到場，讓龍千玉驚喜尖叫，可惜的是，蔡小虎下月因為有活動，確定無法出席龍千玉的演唱會。

龍千玉「男人情女人心演唱會」4月25日在台中中興大學惠蓀堂登場，稍早她攜手謝金晶、邵大倫在彩排室練唱，蔡小虎也到場替她打氣，感性說：「她一直都很努力，我們像兄妹。」

龍千玉與謝金晶（左） 、邵大倫（右）一起練團，蔡小虎到場探班。（記者潘少棠攝）龍千玉與謝金晶（左） 、邵大倫（右）一起練團，蔡小虎到場探班。（記者潘少棠攝）

蔡小虎表示：「看著阿玉（龍千玉）準備這場個唱，我比她還緊張，她的實力大家有目共睹，這場演唱會早該開了。」他也宣布壞消息，原本計畫好要擔任嘉賓，已經自掏腰包2萬多塊治裝，只是後來接到了星馬及日本的海外演出，確定無法到場，覺得有些可惜。久未露面的蔡小虎也分享近況，透露去年才做了健檢，指數都沒紅字，讓他超開心。

龍千玉下月將在台中開唱。（記者潘少棠攝）龍千玉下月將在台中開唱。（記者潘少棠攝）

見到老友情義相挺，龍千玉彩排時當場淚崩，她表示：「小虎哥就像我的家人，他的出現對我來說是最大的強心針。」對於蔡小虎缺席演唱會，龍千玉坦言非常難過，只是不想給好友壓力跟負擔，所以必須裝成若無其事的樣子，蔡小虎也現場承諾：「下一次，我一定要補給妳。」喊話下次龍千玉開唱一定會到場站台。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中