蔡小虎遺憾宣布壞消息 龍千玉當場哭了：不想給他負擔

龍千玉與蔡小虎私下交情非常深厚。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語天后龍千玉今天為了演唱會練團，曾傳緋聞的好友蔡小虎驚喜現身，捧著龍千玉最愛的粉紅玫瑰花到場，讓龍千玉驚喜尖叫，可惜的是，蔡小虎下月因為有活動，確定無法出席龍千玉的演唱會。

龍千玉「男人情女人心演唱會」4月25日在台中中興大學惠蓀堂登場，稍早她攜手謝金晶、邵大倫在彩排室練唱，蔡小虎也到場替她打氣，感性說：「她一直都很努力，我們像兄妹。」

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龍千玉與謝金晶（左） 、邵大倫（右）一起練團，蔡小虎到場探班。（記者潘少棠攝）

蔡小虎表示：「看著阿玉（龍千玉）準備這場個唱，我比她還緊張，她的實力大家有目共睹，這場演唱會早該開了。」他也宣布壞消息，原本計畫好要擔任嘉賓，已經自掏腰包2萬多塊治裝，只是後來接到了星馬及日本的海外演出，確定無法到場，覺得有些可惜。久未露面的蔡小虎也分享近況，透露去年才做了健檢，指數都沒紅字，讓他超開心。

龍千玉下月將在台中開唱。（記者潘少棠攝）

見到老友情義相挺，龍千玉彩排時當場淚崩，她表示：「小虎哥就像我的家人，他的出現對我來說是最大的強心針。」對於蔡小虎缺席演唱會，龍千玉坦言非常難過，只是不想給好友壓力跟負擔，所以必須裝成若無其事的樣子，蔡小虎也現場承諾：「下一次，我一定要補給妳。」喊話下次龍千玉開唱一定會到場站台。

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