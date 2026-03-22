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娛樂 電視

TVBS驚傳大規模裁員！員工淚訴「主管霸凌」 公司首發聲

〔娛樂頻道／綜合報導〕TVBS早前傳大規模人力縮編，資遣名單涵蓋攝影、SNG工程及駐地記者，並已於3月1日生效。消息一出，社群隨即掀起熱議，甚至有自稱受影響的記者爆料，指控南部中心長期存在主管職場霸凌的黑幕，讓這起裁員案更添爭議。

TVBS證實裁員轉型AI新戰場。（資料照，記者陳奕全攝）TVBS證實裁員轉型AI新戰場。（資料照，記者陳奕全攝）

面對沸沸揚揚的傳聞，TVBS發布聲明，表示現在的媒體產業正面臨「前所未有的結構性變革」，在市場競爭與科技演進的雙重壓力下，公司必須做出陣痛轉型。TVBS表示近年正積極拓展多元版圖，將發展重心轉向國際布局、數位新聞、AI應用與大型活動轉播，為了提前布局未來、強化競爭力，才針對人力結構與職能配置進行「必要調整」，以提升營運效率。

TVBS在聲明中表示：「對於在調整過程中受到影響的同仁，我們深表感謝，誠摯感謝他們多年來的專業付出與貢獻，並致上最深的敬意。」強調公司整體營運依舊穩健，會以審慎務實的態度朝長期成長目標推進。

TVBS前員工淚揭主管霸凌，公司啟動關懷機制。（資料照，記者陳奕全攝）TVBS前員工淚揭主管霸凌，公司啟動關懷機制。（資料照，記者陳奕全攝）

至於各界最關注的「職場霸凌」指控，TVBS則採取嚴謹且保護同仁的立場。公司澄清，至今並未接獲任何正式的霸凌申訴或投訴，但在看到網路討論後，已主動啟動內部的了解與關懷機制，目前經過查證並無屬實之情形。TVBS同時也向外界喊話，希望大眾在未經查證前能保有理性與尊重，避免對相關當事人造成不必要的傷害，公司也會持續確保程序公正，保障每一位同仁的權益。

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