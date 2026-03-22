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娛樂 日韓

BTS完整體回歸炸場 新一代「英雄」鎧甲登場

韓團「BTS」防彈少年團睽違近4年終於以帶著第5張正規專輯《ARIRANG》（阿里郎）以完整體回歸。（法新社）韓團「BTS」防彈少年團睽違近4年終於以帶著第5張正規專輯《ARIRANG》（阿里郎）以完整體回歸。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓團「BTS」防彈少年團睽違近4年終於帶著第5張正規專輯《ARIRANG》（阿里郎）以完整體回歸。昨（20）於韓國首爾光化門廣場舉辦回歸演唱會，並透過Netflix向全球109個國家進行現場直播。7人一登場就掀起震耳欲聾的尖叫聲，隊長RM更是高呼：我們終於來了。此次演唱會BTS的回歸造型也引起熱烈討論。

V的造型透過多層次演繹戰士鎧甲。（翻攝自IG）V的造型透過多層次演繹戰士鎧甲。（翻攝自IG）

JIN已無領拼接外套搭配白色襯衫演繹出溫文儒雅智慧。（翻攝自IG）JIN已無領拼接外套搭配白色襯衫演繹出溫文儒雅智慧。（翻攝自IG）

7名成員的演唱會造型由韓國設計師品牌Songzio操刀，從傳統韓服汲取靈感，打造出如現代盔甲，一字排開讓所有ARMY（粉絲名）立刻暈瘋。Songzio擅長以「黑底畫布」為理念將東方優雅氣韻與西方現代立體剪裁合而為一。昨日為BTS量身打造的造型由創意總監Jay Songzio構思透過黑白純粹色調，強化新一代英雄精神。

SUGA黑色皮夾克呈現出堅毅不屈精神。（翻攝自IG）SUGA黑色皮夾克呈現出堅毅不屈精神。（翻攝自IG）

JIMIN的花呢外套顯出現代時尚元素，且不落俗套。（翻攝自IG）JIMIN的花呢外套顯出現代時尚元素，且不落俗套。（翻攝自IG）

BTS的造型稱之為「戰袍」一點也不為過，服裝終將文化早期的英勇戰士、智慧學者、威嚴政治家、創意藝術家特質交織其中。BTS成員身上朝鮮戰士奔赴沙場時所穿著的「鉚釘鎧甲」元素，加上韓服流暢線條進行拆解與重組，讓服裝呈現出宛如盔甲般的堅毅質感，卻帶著前衛帥氣的王者風範，重新定義「英雄」。

「忙內」柾國身上的鉚釘元素是韓國設計師品牌Songzio最具特色風格。（翻攝自IG）「忙內」柾國身上的鉚釘元素是韓國設計師品牌Songzio最具特色風格。（翻攝自IG）

隊長RM昨負傷上陣，長版外套帥氣俐落。（翻攝自IG）隊長RM昨負傷上陣，長版外套帥氣俐落。（翻攝自IG）

J-HOPE把白色元素展現在外套及麥克風，別具巧思。（翻攝自IG）J-HOPE把白色元素展現在外套及麥克風，別具巧思。（翻攝自IG）

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