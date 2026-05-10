侯孝賢《悲情城市》被AI毀了 南韓重映急喊卡 內幕超扯

侯孝賢執導的《悲情城市》在南韓重映版本遭AI亂改。（翻攝自Naver）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由侯孝賢執導的台灣影史神作《悲情城市》，近來竟然因為「AI亂修復」鬧上國際電影圈。

這部由「偉仔」梁朝偉演出的經典電影，原本讓全球影迷超期待重返大銀幕，沒想到南韓試映後卻變成大型災難現場，甚至被觀眾狂酸：「這不是修復，是毀容！」

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有觀眾在試映會後崩潰發文，指出角色「手指忽多忽少」、「牙齒變嘴唇」、「嘴巴裡皮膚亂長」，AI修圖痕跡誇張到像恐怖片，讓影迷瞬間炸鍋。更尷尬的是，《悲情城市》可是亞洲影史最具代表性的電影之一，如今卻被搞成「AI翻車教材」。

梁朝偉在《悲情城市》傳出被AI改得面目全非。（翻攝自Naver）

事件延燒後，《悲情城市》製作人邱復生火速出手，直接發公文要求南韓撤檔，強調根本沒授權這個版本上映。南韓藝術電影館協會隨後緊急喊停全國放映，整起事件瞬間升級成國際版權風暴。

更驚人的是，後續被影評圈爆料，販售這部片版權的法國公司FSF，過去就曾捲入經典電影版權爭議，甚至傳出疑似提交偽造文件，被法國法院判敗訴。如今《悲情城市》也疑似落入同樣套路，讓電影圈譁然。

不少影迷更心痛表示：「侯孝賢的鏡頭美學竟然被AI毀掉」、「梁朝偉的神級眼神變詭異CG」，甚至有人直言：「這根本是對經典的二次傷害」。

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