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娛樂 最新消息

韓籍女神集體濕身！廉世彬、徐賢淑「8韓籍正妹」夢幻合體拚了

〔記者傅茗渝／台北報導〕韓籍啦啦隊熱潮再進化，全新實境綜藝《Fighting時間시간》正式開播，由麥卡貝網路電視操刀，破天荒集結廉世彬、李素敏、睦那京、徐賢淑、安惠志等8位超人氣韓籍女神。節目主打「職人應援」核心，讓女孩們脫下華麗應援服，走進台灣基層職場，從海拔兩千公尺的清境農場到凌晨三點的濕地採蛤，展現最真實、不設限的體感應援。

由廉世彬（右）搭檔台灣女孩娜比（左）、亮亮（中）跳起專屬「綿羊秀應援舞」。（Hami提供）由廉世彬（右）搭檔台灣女孩娜比（左）、亮亮（中）跳起專屬「綿羊秀應援舞」。（Hami提供）

節目首集由「啦啦隊女王」廉世彬領軍，搭檔本土啦啦隊「洋基女孩」娜比與亮亮。三人挑戰高海拔牧羊人生活，在清境農場上演「小羊大亂鬥」。廉世彬不僅親自拿起鏟子清掃羊舍，受封「最美鏟屎官」，更在海拔兩千公尺的高山上大跳綿羊秀應援舞，用熱情與誠意為辛勞的牧羊職人加油打氣。

八位韓籍啦啦隊女神主視覺。（Hami提供）八位韓籍啦啦隊女神主視覺。（Hami提供）

由廉世彬（左）搭檔台灣女孩亮亮（右）挑戰最美鏟屎官。（Hami提供）由廉世彬（左）搭檔台灣女孩亮亮（右）挑戰最美鏟屎官。（Hami提供）

第二集則由「顏值暴徒」李素敏挑戰體力極限。她與飛飛、Ann 在凌晨三點以素顏狀態出發，換上沉重的青蛙裝下海採蛤。從摸索、搬運到手篩，高強度的勞動讓女孩們深刻體會農漁民的辛勞。其中飛飛更開啟台語女工模式與當地阿嬤打成一片，一行人在岸邊大啖親手採捕的成果，李素敏也忍不住直呼：「自己抓的真的比較好吃！」

最新一集，安惠志（左）率領台灣女孩小美（中）、芮妮（右）深入興穀國小少棒。（Hami提供）最新一集，安惠志（左）率領台灣女孩小美（中）、芮妮（右）深入興穀國小少棒。（Hami提供）

最新一集中，「金髮芭比」安惠志深入興穀國小少棒隊，陪伴小球員進行高強度晨操與體能訓練。看著年幼的孩子為了職棒夢離家奮鬥，安惠志感性表示：「這跟我一個人在台灣奮鬥的心情很像。」她不斷用韓式台語諧音「我的親估（朋友）」為小球員打氣，場面溫馨動人。

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