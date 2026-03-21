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王齊麟升格當爸！兒子Rally報到 甜喊：我們終於見面了

羽球奧運金牌選手王齊麟迎來兒子Rally。（翻攝IG）羽球奧運金牌選手王齊麟迎來兒子Rally。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣羽球奧運金牌選手王齊麟迎來人生重要新篇章！他與妻子陳詩媛自去年登記結婚、宣布懷孕以來備受關注，20日稍早傳來喜訊，夫妻倆已順利迎來兒子誕生，正式升格為新手爸媽。

王齊麟在社群平台分享父子合照，只見他戴著藍色網帽與口罩、身穿防護衣，小心翼翼抱著剛出生的寶寶。孩子被白色包巾包裹，模樣稚嫩可愛，畫面充滿溫馨與幸福氛圍。

羽球奧運金牌選手王齊麟迎來兒子Rally。（翻攝IG）羽球奧運金牌選手王齊麟迎來兒子Rally。（翻攝IG）

他也在貼文中以幽默又感性的語氣寫下：「嗨兒子，我們終於見面了。」並笑說原本中午還悠閒吃著披薩，沒想到下午產檢時兒子就迫不及待報到，「連出生的日子都要自己選，很有個性喔！」更巧的是，寶寶出生當天正逢土地公生日，讓他直呼「很會挑日子」。

回顧這段過程，王齊麟特別向妻子表達感謝。他透露，懷孕期間陳詩媛常因身體不適、睡眠不佳而受苦，讓他十分心疼，如今順利生產，「母子均安就是最大的幸福」。他也深情表示，未來會扛起家庭責任，與妻子一同迎接人生新階段，甜喊：「愛妳老婆，愛你Rally。」

老婆陳詩媛與兒子Rally。（翻攝IG）老婆陳詩媛與兒子Rally。（翻攝IG）

事實上，兩人自公開戀情後，一舉一動都備受矚目。從2025年登記結婚，到同年10月宣布懷孕，再到如今迎來寶寶誕生，一路走來獲得外界滿滿祝福，夫妻倆日前拍攝親子雜誌封面時，王齊麟還曾半開玩笑對未來的孩子喊話：「我會讓你過得滿舒服，但不會讓你過太爽，以後錢要自己賺」，逗趣發言也讓粉絲印象深刻。

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