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娛樂 電視

55歲馬國賢舊疾未癒「再爆2症狀」 突嘆想多陪2歲兒

〔記者林欣穎／台北報導〕由錢薇娟、江宏傑領隊錄製台視《全城地圖：最強明星隊》，今（20）日舉辦首映記者會，與參賽藝人唐從聖、馬國賢、阿布、彭小刀、王盈凱、何依霈、黃瑄、龍語申出席，這次的陣容被笑虧是「年長版全明星」，有腰傷舊疾的55歲馬國賢坦言，這次上節目很緊張，許多人都搞笑直呼自己根本是「被騙來的」。

錢薇娟和江宏傑在《全明星運動會》後，時隔3年再次披上藍、紅戰袍分組對決，其中的「資深」參賽者馬國賢還被虧會是墊底，被問到是否會有壓力，他則信心喊話說不會，「總是要讓人有驚豔感覺」。

台視《全城地圖：最強明星隊》首映；龍語申（左起）、阿布、何依霈、唐從聖、馬國賢、彭小刀、黃瑄、王盈凱。（記者陳奕全攝）台視《全城地圖：最強明星隊》首映；龍語申（左起）、阿布、何依霈、唐從聖、馬國賢、彭小刀、黃瑄、王盈凱。（記者陳奕全攝）

但馬國賢也坦言會擔心受傷，幾年前跟著團體紅孩兒復出活動時，高強度的訓練讓他短短3個月內瘦了10公斤，「每次都練習4到5小時，在台上時腰有閃到，站不起來，現在就保持不快速蹲、不快速坐」，不過此話一出立刻被江宏傑吐槽：「但國賢哥你說的這個我們節目都要做。」引起現場大笑。

馬國賢2023年的5月與小16歲韓國籍女友結婚，同年8月兒子「小太陽」，他直言帶小孩真的是體力活，之前腰傷沒辦法抱孩子，他也一度擔心會跟2歲兒子疏離，更脫口表示：「還是想要多互動，畢竟幼稚園後他就會有自己的生活。」馬國賢也透露腰傷的部分一直有在復健，但覺得效果不佳，目前都以服藥為主。

馬國賢也強調自己目前除了腰傷和有些老花外都還好，有趣的是，當媒體換問馬國賢有沒有要替兒子「添手足」時，馬國賢數次「蛤」出聲，還聽成「買手機」，被眾人笑虧可能還有重聽；至於二胎規劃，他也說和老婆都有要生的共識，但很怕體力跟不上，也擔心年紀等不了，但後來看到趙正平58歲得子，安心不少。

另，女星黃瑄去年因車禍造成內副韌帶斷裂、前十字韌帶全斷、半月板破裂、骨頭內部發炎，術後經過10個月，目前已經復原7成，製作單位也都知道她的狀況，有避開危險度較高的項目，她信心喊話可以完賽。

至於脊椎、韌帶都曾受傷的彭小刀也說，雖然體能類節目很硬，但她認為不危險，「這是很講究奮戰精神的節目，加上製作人是我好友，他的節目我都會想看看有多瘋狂」。

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