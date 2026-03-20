柯震東拍戲出意外「真打臉」急道歉 郭子乾笑看戲：就愛看他不知所措

〔記者李紹綾／台北報導〕柯震東、王柏傑、陳姸霏、楊銘威、陳以文、薛仕凌主演Netflix奇幻民俗動作影集《乩身》，劇中融合大量奇幻特效與武打場面，柯震東在拍攝期間，不慎打到郭子乾的臉，嚇得趕緊道歉喊「郭哥對不起。」

柯震東在《乩身》飾演的「韓杰」角色設定未受過武術訓練，故每場戰鬥都設定他打得很辛苦，是憑直覺與狠勁在打架。（Netflix提供）

今（19日）釋出「動作設計篇」花絮，首度揭露多場高難度打戲的幕後拍攝過程與動作設計秘辛。飾演三太子乩身「韓杰」的柯震東透露：「我自己第一次讀完劇本就被題材吸引。比較少看到台劇有結合乩身、玄幻與動作的作品，我滿好奇也滿有興趣看成品會是怎麼樣的呈現方式。」他表示，能參與這樣大規模的動作奇幻製作，是一次相當難得的體驗，「這麼大製作的動作奇幻劇，很多原本只能想像的東西，都可以被實現出來」。

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導演管偉傑指出，《乩身》的動作戲與一般武打不同，「這部戲不是單純的打鬥，很多動作都要和視覺特效結合，對演員來說其實非常辛苦」，例如柯震東在神廟中與陳以文對決的重頭戲，就加入大量特效怪物設計。特效總監郭憲聰說：「當時拍攝現場其實沒有任何怪物，柯震東必須完全憑想像完成演出。很多惡鬼會跑出來攻擊韓杰，但現場其實什麼都沒有，角色怎麼去互動、表演，在現場大家都要很清楚，這一塊我們做了滿多挑戰。」

柯震東（左）在《乩身》除了需要在腦中補畫面，還得和真實演員對打。（Netflix提供）

導演管偉傑也補充說：「其實包含其他的角色的法器與能力，在整個製作過程中都和特效團隊反覆討論很多次。我們也把這些設定同步跟演員說清楚，例如當韓杰要吞下尪仔標、噴出火龍時，他知道那是一個必須承擔後果與痛楚的瞬間，所以韓杰其實會害怕。現場再搭配輔助道具與虛擬棚拍攝，幫助演員們真的相信那個非寫實的世界。」

柯震東笑說，拍攝時腦中必須不斷「補完畫面」：「我要想像怪物從這邊飛過來，第一隻先抓住，第二隻用拳頭，第三隻用什麼方式打。」不僅如此，他還得同時和真實演員對打，「想像完怪物之後，還要回到現場去碰撞實物，就是以文哥本人，再跟他打起來」。導演管偉傑透露，這場戲拍攝將近一週時間，每晚反覆拍攝、調整動作節奏與情緒表現，「韓杰這個角色其實沒有受過武術訓練，所以每一場戰鬥我們都設定他打得很辛苦，是憑直覺、憑狠勁，然後是帶著血性的，有點像流氓在打架」，相對地，陳以文飾演的邪派教主陳七殺則是一名術士，無論姿態或攻擊方式都與韓杰完全不同，角色動作細節都需一一掌握。

柯震東（右）在《乩身》飾演的三太子乩身，與郭子乾（左）飾演的神龍太子激烈決鬥。（Netflix提供）

對於與韓杰的對戰場面，陳以文形容兩人角色之間的對峙充滿壓迫感，「當兩個角色真正碰面的時候，其實心裡都知道這是一場免不了的大戰，感覺不是你死就是我亡」。導演管偉傑也表示，透過動作場面，角色彼此「用打鬥交流」，讓情緒與劇情在動作中推進，「我覺得這個是很棒的一個東西」。

柯震東也坦言，劇中這場與陳以文的「寫實與非寫實交錯」的打戲讓他印象最深刻，整體動作訓練其實準備了很長時間，拍攝過程中甚至曾發生小插曲，陳以文笑說：「有時候你打過去，對方還沒躲，就真的打到臉上。」柯震東也立刻道歉：「對，所以真的很抱歉，郭哥對不起。」飾演神龍太子的郭子乾則打趣表示：「我其實滿喜歡看到他那種不知所措、不曉得該怎麼道歉的那種心情，我看在心裡也是滿開心的。」

除了實體武打，劇中也大量結合CG特效與吊鋼絲動作，王柏傑直言：「太不容易了，我們這次有很多的CG，然後還有很多飛來飛去的畫面。」管偉傑則向觀眾賣關子表示：「很多畫面可能會跟你想的不一樣，但絕對會比你想像得更精彩。」柯震東也向觀眾喊話：「Netflix即將上線的《乩身》影集非常厲害，是近年很強的一部動作奇幻劇，非常好看，希望大家可以準時收看。」《乩身》將於4月2日於Netflix全球獨家上線。

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