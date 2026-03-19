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娛樂 最新消息

台劇搶攻國際舞台！陳意涵挑戰反差角色 深陷毒品糾葛

〔記者蕭方綺／台北報導〕文化內容策進院（文策院）於香港國際影視展（FILMART）舉辦「臺灣星光發布會 TAIWAN SPOTLIGHT SHOWCASE」，首部華語青少年毒品影集《郵票與舒芙蕾》演員陳意涵、張懷秋、林子閎親自現身分享角色詮釋與拍攝歷程，現場互動熱絡。

《郵票與舒芙蕾》劇組團隊出席FILMART「臺灣星光發布會」。（文策院提供）《郵票與舒芙蕾》劇組團隊出席FILMART「臺灣星光發布會」。（文策院提供）

陳意涵在劇中挑戰極具層次的演出，飾演渣男的元配，卻與欲報復渣男的少女成為「忘年之交」，兩位受害者意外踏上毒品不歸路。談到如何詮釋與自身性格反差極大的角色，陳意涵率真表示：「現實中我是一個比較為自己活的人。」她坦言為了接演這部戲做了不少功課，因為自己也是媽媽，透過與孩子學校同學的媽媽們吃飯、聊天，從中觀察她們的狀態，「其實你說她們為家庭犧牲，但對她們來說，這就是她們的一切，只是選擇不一樣而已。」

現場張懷秋與林子閎也透露劇中有不少「高張力」對手戲。張懷秋此次挑戰「極致渣男」律師，不僅遊走法律邊緣，更外遇老闆秘書。被問到擔不擔心播出後被觀眾討厭，他展現幽默本色淡定自嘲自己從小就長得比較討人厭，完全不擔心被罵，「自黑」神回覆讓全場哄堂大笑。但他強調這個角色並非單純的惡，而是代表了社會中「人人都在犯罪，只是看誰最後被抓到」的寫實人性。

林子閎（左起）、導演鄭芬芬、陳意涵、張懷秋參與FILMART「臺灣星光發布會」。（文策院提供）林子閎（左起）、導演鄭芬芬、陳意涵、張懷秋參與FILMART「臺灣星光發布會」。（文策院提供）

而林子閎則展現不同以往的突破演技，飾演對女友高度依戀的角色，他形容這是一種「戀愛成癮」。談到為了詮釋吸毒後幻覺反應的挑戰，製作團隊在開拍前特別請專業人士講解相關背景，並提供詳盡的影片與資料供演員研究，林子閎感性分享：「這個角色帶我回到十幾歲那種『沒愛寧可死』的純粹，劇中將這種對愛的癮與對毒品的癮做了強烈的呼應，拍起來非常炸裂！」

《郵票與舒芙蕾》由時創影業製作，公視、時創影業、中華電信共同出品，金獎導演鄭芬芬歷時五年田調打造，該劇挑戰華語劇集罕見的青少年毒品議題，揉合校園霸凌、上流社會慾望與警界弊端，劇情涵蓋製毒、情慾與謀殺，張力十足。

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