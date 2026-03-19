自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

（影）金馬得主自爆「中邪」三度入廟！李英宏童謠變詭異詛咒 壓力大到自律神經失調

〔記者許世穎／台北報導〕恐怖片《死亡之握：鬼牽手》邀請到金馬得主李英宏操刀關鍵歌曲《牽手歌》及全片配樂，日前正式預告中的兒歌詭異變奏已經嚇翻全網。歌曲的核心旋律改編自兒歌《牽手歌》，由小朋友合唱團錄製，兒歌變輓歌讓他繃緊神經，一度萌生放棄念頭，甚至在配樂過程中壓力大到自律神經失調。

《死亡之握：鬼牽手》邀請金馬得主李英宏操刀配樂。（網銀提供）《死亡之握：鬼牽手》邀請金馬得主李英宏操刀配樂。（網銀提供）

李英宏坦言自己對恐怖片會怕又愛看，但讀完《死亡之握：鬼牽手》劇本後，就覺得這次創作有許多想像空間，首次接下恐怖片配樂工作，融入他鮮明的電子音樂風格。然而這次完全無法複製過去的經驗：「我不想因為是恐怖片，就靠突然放大的音樂去嚇人；即使音樂不是一直出現，也要讓觀眾全程感到不安。」

《死亡之握：鬼牽手》被電影院禁播的《牽手歌》搭配牽手動作，更顯神秘詭異。（網銀提供）《死亡之握：鬼牽手》被電影院禁播的《牽手歌》搭配牽手動作，更顯神秘詭異。（網銀提供）

製作期間，導演王晧一路和他一起找方向，李英宏也笑說導演「情緒價值給很滿」，而李英宏則在反覆嘗試中，做出突破以往風格的配樂，成功營造出一種無處可逃、彷彿被邪靈包圍的壓迫感。體質敏感的他甚至表示，密集製作配樂期間，竟出現頭痛劇烈、胸悶、肩膀重壓等不適反應。

李英宏直說：「某種程度來說，那就是中邪，進入一種詛咒！完全投入到忘記這只是工作。」期間曾三度前往廟宇祈福，尋求心靈平靜，透過宗教儀式「收驚」來排解高強度創作帶來的身心負擔，才感覺整個人舒服一些，慢慢找回內心的穩定感。

《死亡之握：鬼牽手》被電影院禁播的旋律變成BGM背景音樂。（網銀提供）《死亡之握：鬼牽手》被電影院禁播的旋律變成BGM背景音樂。（網銀提供）

電影今天也進一步釋出「電影院禁播版」口播廣告，電影院不敢播的詭異旋律，片商乾脆反向操作，把「禁播」的恐怖感延伸做成各種情境版《牽手歌》BGM，從通勤、蹲廁所、哄睡到「馬年應景」的問好握手，陪伴每個人的日常。像牽手一樣自然、隨時就會發生，恐懼也不再只存在電影裡，而是隨時隨地都可能找上你。《死亡之握：鬼牽手》將於4月17日全台上映。

《死亡之握：鬼牽手》電影院禁播版口播廣告影片：

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中