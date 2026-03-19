（影）金馬得主自爆「中邪」三度入廟！李英宏童謠變詭異詛咒 壓力大到自律神經失調

〔記者許世穎／台北報導〕恐怖片《死亡之握：鬼牽手》邀請到金馬得主李英宏操刀關鍵歌曲《牽手歌》及全片配樂，日前正式預告中的兒歌詭異變奏已經嚇翻全網。歌曲的核心旋律改編自兒歌《牽手歌》，由小朋友合唱團錄製，兒歌變輓歌讓他繃緊神經，一度萌生放棄念頭，甚至在配樂過程中壓力大到自律神經失調。

《死亡之握：鬼牽手》邀請金馬得主李英宏操刀配樂。（網銀提供）

李英宏坦言自己對恐怖片會怕又愛看，但讀完《死亡之握：鬼牽手》劇本後，就覺得這次創作有許多想像空間，首次接下恐怖片配樂工作，融入他鮮明的電子音樂風格。然而這次完全無法複製過去的經驗：「我不想因為是恐怖片，就靠突然放大的音樂去嚇人；即使音樂不是一直出現，也要讓觀眾全程感到不安。」

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《死亡之握：鬼牽手》被電影院禁播的《牽手歌》搭配牽手動作，更顯神秘詭異。（網銀提供）

製作期間，導演王晧一路和他一起找方向，李英宏也笑說導演「情緒價值給很滿」，而李英宏則在反覆嘗試中，做出突破以往風格的配樂，成功營造出一種無處可逃、彷彿被邪靈包圍的壓迫感。體質敏感的他甚至表示，密集製作配樂期間，竟出現頭痛劇烈、胸悶、肩膀重壓等不適反應。

李英宏直說：「某種程度來說，那就是中邪，進入一種詛咒！完全投入到忘記這只是工作。」期間曾三度前往廟宇祈福，尋求心靈平靜，透過宗教儀式「收驚」來排解高強度創作帶來的身心負擔，才感覺整個人舒服一些，慢慢找回內心的穩定感。

《死亡之握：鬼牽手》被電影院禁播的旋律變成BGM背景音樂。（網銀提供）

電影今天也進一步釋出「電影院禁播版」口播廣告，電影院不敢播的詭異旋律，片商乾脆反向操作，把「禁播」的恐怖感延伸做成各種情境版《牽手歌》BGM，從通勤、蹲廁所、哄睡到「馬年應景」的問好握手，陪伴每個人的日常。像牽手一樣自然、隨時就會發生，恐懼也不再只存在電影裡，而是隨時隨地都可能找上你。《死亡之握：鬼牽手》將於4月17日全台上映。

《死亡之握：鬼牽手》電影院禁播版口播廣告影片：

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